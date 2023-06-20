Beştepe’de asgari ücret buluşması
Yeni asgari ücretin belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Atalay ve Akkol’un asgari ücrete yapılan ara zam dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ziyaretinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bulundu.
TİSK Başkanı Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde Türk Bayrağı ile tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların yer aldığı hediye takdim etti.
BU KEZ BAKAN AÇIKLADI
Öte yandan, asgari ücrete yapılacak temmuz ayı ara zammını Erdoğan’ın açıklaması beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’ın açıklaması dikkat çekmişti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün son toplantısını yapmasının ardından Işıkhan yeni asgari ücretin yüzde 34 oranında zamla 11 bin 402 TL olduğunu açıklamıştı. (SOZCU, AA)