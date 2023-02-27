Beyaz eşya satışları ocakta yüzde 21 arttı

TÜRKBESD verilerine göre, beyaz eşya iç satışları 2023 Ocak'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21 arttı. İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar ise yüzde 2 oranında daraldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 2023 Ocak’a ilişkin iç satış ve ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın olmak üzere dört ana üründe beyaz eşya üretimi Ocak 2023’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 ile sınırlı bir artış gösterdi.

2022 Ocak’ta 2 milyon 41 bin 404 adet olan üretim, 2023 Ocak’ta 2 milyon 74 bin 948’e çıktı.

2023’ün ilk ayı itibarıyla 4 ana üründe iç satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 613 bin 561 adede çıktı.

İhracat yılın ilk ayında Ocak 2022'ye göre yüzde 10 daralırken; iç satış ve ihracat

olmak üzere toplam satışlar ise yüzde 2 oranında daralarak 2 milyon 407 bin 148 adede geriledi.

‘ENERJİ MALİYETLERİ OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR’

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi savaş, enerji maliyetlerindeki

artış, tedarik sıkıntıları ve küresel ölçekteki enflasyon ihracat üzerinde etkili olmaktadır” değerlendirmesinde bulundu ve şöyle devam etti:

“Afet bölgesinin yaralarını sararken, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için çalışmaya

devam edeceğiz. Ülkemizin büyük bir dayanışma ve seferberlikle bu zorlu sürecin de

üstesinden geleceğine inancım tamdır.”

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