BİSAM: Açlık sınırı aralık ayında 8 bin 167 TL’ye yükseldi

Asgari ücretliye yapılan zam daha çalışanın eline geçmeden eridi. Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) açlık sınırının 2022 Kasım'da 7 bin 818 TL iken aralıkta 8 bin 167 TL'ye yükseldiğini açıkladı. 8 bin 500 TL'lik

Sozcu.com.tr

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Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) 2022 Aralık’a ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı rakamlarını açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı (açlık sınırı) 2022 Kasım’da 7 bin 818 TL iken, aralık ayında 8 bin 167 TL’ye yükseldi.

Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise, kasım ayında 27 bin 41 TL iken aralıkta 28 bin 249 TL’ye çıktı.

SÜT ÜRÜNLERİ İÇİN GÜNLÜK 100 TL GEREKİYOR

Günlük harcamalarda Aralık 2022'de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 99.91 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 41.76 TL oldu.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 47.26 liraya ulaşırken; ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23.41 TL olarak öne çıktı.

Katı yağ ve sıvı yağ ise 18.37 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları oldu.

Yumurta için 6.92, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 8,51 lira harcama yapılması gerektiği belirtildi.

HARCAMALARDA EN YÜKSEK PAY ET, SÜT VE YUMURTANIN

Daha dar bir gruplandırmaya göre, harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payının yüzde 36.7 ile en yüksek paya sahip olduğu ifade edildi.

Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 24.24 ile ikinci sırada yer alırken, sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 17.36 oldu.

Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 11.83 olarak öne çıktı.