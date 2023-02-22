BM yetkilileri, uranyum zenginleştirme belirsizliklerini çözmek için İran’da

İranlı haber ajansı Tasnim'de yer alan habere göre IAEA müfettişleri, uranyum zenginleştirme faaliyetlerine dair belirsizlikleri çözmeye çalışmak için Tahran'a geldi.

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İran’ın nükleer faaliyetlerinden sorumlu yetkilisi Mohammad Eslami, Birleşmiş Milletler (BM) nükleer kurumundan müfettişlerin İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini incelemek ve “belirsizlikleri çözmek” için Tahran’a geldiklerini duyurdu.

BM nükleer kurumundan bir müfettişin İran’da yüzde 84 saflık seviyesine zenginleştirilmiş uranyum tespit ettiğine dair Bloomberg’de yer alan haberin ardından, BM geçen hafta teyit çalışmalarının sonuçlarını İran’la değerlendirdiğini açıklamıştı. yüzde 84 oranındaki saflık seviyesine zenginleştirilen uranyum, silah üretimi için gereken seviyeye yakın olarak kabul ediliyor.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’de yer alan habere göre Eslami, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan yetkililer Tahran’a geldiler, dünden beri müzakereler, ziyaretler ve kontroller yürütüyorlar. Bir müfettişin yarattığı belirsizlikler çözülüyor” açıklamasında bulundu.

İRAN İDDİALARI YALANLADI

İran’ın atom enerjisi kurumunun sözcüsü, pazartesi günkü açıklamasında Bloomberg haberindeki bilginin yanlış olduğunu ve İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin yüzde 60 saflık seviyesini aşmadığını belirtmişti.

Eslami, “İletişim ve eş güdümlü çalışmalarla yeni belirsizliklerin oluşmasını ve (BM nükleer) kurumuyla olan iş birliğimizin aksamasını önlüyoruz” açıklamasında bulundu.

ABD’nin 2018’de 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmesiyle İran’a yönelik uluslararası yaptırımlar yeniden yürürlüğe girmiş, İran da nükleer silah geliştirmesini kolaylaştıracak uranyum zenginleştirme çalışmalarına devam etmişti. Nisan 2021’de İran, %60 saflıkta uranyum zenginleştiriyordu. (REUTERS)

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