BP CEO’sunun başını cinsel ilişkileri mi yaktı?

İngiliz petrol devi BP'nin üst yöneticisinin bu haftaki ani istifası geniş yankı bulurken, istifanın gerekçesi olarak açıklanan "çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerinin" ne olduğu konusunda Financial Times'ta dikkat çeken bir makale kaleme alındı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiliz enerji devi British Petroleum (BP) şirketinin CEO'su Bernard Looney’nin dört gün önceki ani istifasının yankıları devam ediyor.

İstifaya dair ajans haberlerinde “çalışma arkadaşlarıyla kişisel ilişkileri konusundaki iddialar sonrasında istifa etti” bilgisi paylaşılmış ancak söz konusu ilişkilere dair herhangi bir detay yer almamıştı.

Geçen yıl da çalışma arkadaşlarıyla ilişkileri sebebiyle Looney hakkında soruşturma başlatılmış, “şirketin davranış kurallarını ihlal eden bir durum olmadığına” karar verilmişti.

BP'nin istifaya dair açıklamasında “Şirketin güçlü değerleri var ve yönetim kurulu, şirketteki herkesin bu değerlere uygun davranmasını bekliyor. Özellikle tüm liderlerden rol model olarak hareket etmeleri ve başkalarının güvenini kazanacak şekilde sağduyulu davranmaları bekleniyor” denilmişti.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

İngiliz Financial Times gazetesinde dün konuya dair “Seks, yalanlar ve CEO davranışı hakkında büyülü düşünceler” başlığıyla dikkat çeken bir analiz yayımlandı.

Gazetenin editör ve köşe yazarı Brooke Masters imzalı analizde, tacize karşı gelişen #MeToo hareketinin son yıllarda CEO değişimlerinde etkili olduğu, üst yöneticilerin cinsellikle ilgili olsun ya da olmasın kişisel ilişkilerinin de şirket yönetim kurulları tarafından daha çok mercek altına alındığı, geçen yıl ABD’de en büyük 3 bin şirket içinde CEO’larla ilgili görevden alma kararlarının yarısının kişisel ilişki suistimalleriyle ilgisi bulunduğu, bu oranın 2017’de yüzde 14 olduğu hatırlatıldı.

‘RESMİ GÜVENCE VERMİŞTİ’

Looney’in işini cinsel ilişkileri değil söylediği yalanlar nedeniyle kaybettiğini öne süren yazar, “İstifasına neden olan soruşturma, çalışma arkadaşlarıyla kişisel ilişkileriyle ilgili şirketin kendisiyle üçüncü kez konuştuğunu gösteriyordu. FT’ye konuşan yatırımcılar bu konunun 2019’da yılında CEO olarak atandığında gündeme geldiğini söyledi” ifadelerine yer verdi.

İlk soruşturmanın geçen yıl açıldığını, kariyerinin tamamını BP’de geçiren ve bu sürenin neredeyse tamamında bekar olan Looney’in şirket politikasını ihlal etmediği sonucuna varıldığını” aktaran yazar, bu soruşturma kapsamında geçen yıl BP’nin Looney’den “ifşa etmesi gereken başka bir ilişki ya da konu olmadığına dair yazılı resmi güvence” istediğini ve yeni bir şikayet geldiğinde ise Looney için yolun sonunun geldiğini, şirketin istifa açıklamasında da zaten Looney’in daha önceki açıklamaların tam olarak şeffaf olmadığını kabul ettiğini yazdı.

MCDONALD’S CEO’SUNUN AYRILIŞI

McDonald’s’ın eski CEO’su Steve Easterbrook’un 2019’da “yakın zamanda rızaya dayalı bir ilişkin yaşadığını” itiraf edip mahremiyet talebinde bulunduktan sonra yaklaşık 40 milyon dolarlık tazminat alarak şirketten ayrıldığını hatırlatan yazar, sonrasında neler olduğunu şöyle aktardı:

“Bir yıl sonra fast-food şirketi eski şefine, üç cinsel ilişki daha olduğu ve yönetim kuruluna yalan söylediği, iş telefonundan müstehcen görüntüleri sildiği ve olaya karışan kişilerden biri için hisse bağışlarını onayladığı iddialarıyla dava açtı. Bunun üzerine Easterbrook, 105 milyon doları aşan değerde nakit ve hisse senedini iade etmeyi kabul etti, yatırımcılara yalan söylediği için de idari para cezası aldı” ifadelerine yazıda yer verdi.

‘SİSTEM CEO’LARI TANRILAŞTIRIYOR’

Yazının devamında şu ifadeler yer aldı:

“Şirket felsefecisi Roger Steare, ‘İyi karar verme sosyal bir faaliyettir ancak sistem CEO’ları tanrılaştırır ve muhalefeti bastırmak için tasarlanmıştır” diyor. Steare, yönetim kurullarının terfi ettirdikleri kişilerin ahlaki karakterlerini incelemek ve potansiyel CEO’ların kişisel baskılara nasıl tepki verdiklerini test etmek için daha fazla zaman harcamaları gerektiğini savunuyor.

Rakamlara ve stratejiye odaklanmaya daha alışkın olan yönetim kurulları ve yöneticiler böyle bir değişimi rahatsız edici bulabilir. Ancak üst yönetici yapmadan önce karakter hakkında konuşmak, sonrasında seks hakkında konuşmaktan daha iyidir.”

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte son tahminler...