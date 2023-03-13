Brent petrol 80 doların altına geriledi

Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşünün yeni bir mali kriz korkusu yaratmasıyla birlikte petrol fiyatları düştü. Ancak Çin'de talepte yaşanan toparlanma petrolü yukarı yönlü destekledi.

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Brent Petrol fiyatı Silikon Vadisi Bankası’nın çöküşünün enerji piyasalarında yarattığı dalgalanmanın ardından şubat ayının başından bu yana ilk kez varil başına 80 doların altına geriledi.

Bankanın iflası para piyasalarını ve petrol başta olmak üzere enerji emtialarını etkiledi. Dünya çapında hisse senetlerinin gerilerken dolar da değer kaybetti. ABD’li yetkililer bankacılık sistemine olan güveni güçlendirmek ve bulaşmayı önlemek için önlemler almaya çabalarken, Goldman Sachs, kargaşa nedeniyle önümüzdeki hafta Fed’in faiz artırmayacağını öngördü.

PETROL İKİ ATEŞ ARASINDA

Petrol fiyatları, ABD’de finansal kriz korkuları nedeniyle dalgalı bir seyir izlese de, Çin’de talebin toparlanması ve doların değer kaybetmesi petroldeki düşüşü frenledi.

Fed’in faiz artırmayacağına dönük beklentiler doların değerini düşürürken doların düşmesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

SPI Asset Management’ın yönetici ortağı Stephen Innes, “Doğu’da artan ekonomik faaliyetin Batı’daki makroekonomik sorunlarla karşılaşması şeklinde bir savaş var” dedi.

80 DOLARIN ALTINDA

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 4 düşüşle öğleden sonra itibariyle varil başına 78,9 dolara geriledi. West Texas Intermediate ham petrol vadeli işlemleri (WTI) yüzde 4,6 düşüşle varil başına 73,1 dolara geriledi.

Böylece petrol fiyatları 6 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Petrol, 2023 başından bu yana ABD’nin sıkı para politikasına ilişkin endişeler ve Çin’in ekonomik toparlanmasına ilişkin iyimserlikle dalgalanıyordu. Çoğu piyasa gözlemcisi, uzun vadeli görünümde yüksek fiyat beklentisini koruyor.