Büyük depreme eksik personelle yakalandık

Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından vatandaş Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) destek bekledi. Koordinasyon, organizasyon ve arama kurtarma eksikliği nedeniyle en fazla tartışılan kurumların başında da AFAD geldi.

Deniz AYHAN

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Bölgedeki büyük yıkım yaratan depremde AFAD personeli yetersiz kaldı, gözler AFAD'ın personel sayısına çevrildi. AFAD'da merkez ve il müdürlüklerinde toplam 5 bin 984 personel bulunuyor. AFAD'ın merkez teşkilatında 540 kadrolu, 137 geçici personel bulunuyor. Taşra teşkilatlarında ise 5.307 personel var. Başkanlık personelleri arasında 14 üst yönetici; 127 uzman, AFAD uzmanı; 116 memur; 61 tekniker, teknisyen, kütüphaneci; 141 mühendis, mimar, şehir plancısı ve 151 işçi bulunuyor. Başkanlıkta arama ve kurtarma

teknisyeni yok.

MÜDÜR DE YOK

Kurumun tamamındaki toplam arama ve kurtarma teknisyeni sayısı ise 1.796. Olması gereken kadro sayısının da 2 bin 150 olduğu belirtiliyor. Benzer bir durum Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma ve Birlik Müdürü kadrosunda da yaşanıyor. Normalde 16 müdür olması gerekirken kurumda 1 müdür bulunuyor.

Personel eksikliği itirafı

AFAD'ın 2022 yılında yayınlanan son raporu olan 2021 yılı faaliyet raporundaki verilerde kurum kendini eleştirdi. AFAD, “zayıflıklarımız” başlıklı maddeler arasında “Personel sayısının artırılması ihtiyacı” olduğunu belirtti.