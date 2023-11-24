Çalışan emekliler için ikramiye talimatı…

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler "Çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus olarak verilecek emekli ikramiyesi hakkında yeni bir adım atıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verileceğini söylediği 5 bin liralık ikramiyenin çalışan emeklilere de verilmesi gündemde.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler bugün TBMM’de yaptığı açıklamada “Çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi” dedi.

MAĞDURİYET OLUŞTU

Milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğratan ikramiye düzenlemesi nedeniyle özellikle çiftçilerle küçük esnaf ve geçici sürelerle kısa aralıklarla çalışan emeklilerin AKP yönetimine şikayet yağdırdığı, iktidarın çözüm için yasadaki kısıtlayıcı hükümleri değiştirecek yeni bir maddeyi gündeme getirebileceği belirtiliyor.

Düzenleme nedeniyle köyünde küçük bir tarlası olan, faaliyette bulunmadığı halde üzerinde işyeri görünen emeklilerin mağdur edildiğine dikkat çekildi.

Ayrıca bir yıl hiçbir işte çalışmadığı halde 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki 1 aylık sürede örneğin 1 gün ya da 1 hafta gibi çok kısa süreyle sigortalı çalıştığı halde sürekli çalışıyormuş gibi değerlendirilip ikramiyeden mahrum bırakılan emekliler için de çözüm arandığı belirtildi.

KANUN ÇIKARMADAN DÜZELMEZ

Konu hakkında bilgi veren kaynaklar, mağduriyetin tebliğ ya da yönetmeliklerle giderilemeyeceğini, sorunun çözümü için TBMM’ye ya yeni bir yasa teklifi sunulması ya da sunulacak torba yasa tekliflerinin birinin içerisine emeklilerle ilgili bir madde eklenmesi gerektiğini söylediler. Yeni düzenlemede ikramiyeden yararlanamayacak emeklilerin daha adil bir şekilde belirlenip liste halinde yazılmasına ihtiyaç olduğunu belirten kaynaklar, aksi halde yeni mağdurların ortaya çıkabileceğine dikkat çektiler.