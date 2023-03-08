Cengiz ve Kolin’in fabrikası Satera’da sendikalı işçiler işten atıldı

Cengiz Holding ve Kolin İnşaat ortaklığıyla İstanbul'da kurulan Satera Elektrik fabrikasında sendikaya üye olan işçilerden 8'i işten atıldı. İşçiler fabrika önünde direniş başlattı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Arnavutköy’de bulunan Satera Elektrik Elektronik Fabrikası’nda Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye 8 işçi işten atıldı.

Hükümete yakın şirketler olan Cengiz Holding ve Kolin İnşaat ortaklığıyla iki yıl önce kurulan ve halen elektrik sayaçları üreten fabrikada yaklaşık 100 işçi çalışıyor.

Konuyla ilgili Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “Yetki tespitinin sendikamıza ve işverenliğe ulaşmasının ardından işyeri yönetiminin ilk icraatı, 8 sendika üyesi işçiyi apar topar işten çıkarmak oldu. Atılan arkadaşlarımız bu sabahtan itibaren sendikamız yetkilileri ile birlikte fabrikanın önündeler” denildi.

Açıklamada, “işçilerin neredeyse tamamının sendikamıza üye olmasının ardından yasanın aradığı çoğunluğu sağlayan sendikamız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yetki başvurusunda bulundu. Bakanlık yaptığımız başvuruyla ilgili incelemeyi tamamladı ve sendikamızın işyerinde yetkili olduğunu tescil etti” bilgisi paylaşıldı.

Şirket yetkililerinin çalışan işçileri tek tek görüşmeye çağırıp sendikadan istifa etmeye zorladığı belirtilen açıklamada “İşten çıkarma ve mobbing baskısı altında bırakılan üyelerimiz sendikal haklarının bilincinde davranıyor ve direniyor” denildi.

Şirket yönetimine iki gündür yaptıkları görüşme çağrısının karşılık bulmadığını belirten sendika, “İşten atılan işçiler işe geri alınmalı, sendika üyesi işçilere baskı son bulmalı, sendika ile görüşmeler başlatılmalıdır” taleplerini sıraladı.

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