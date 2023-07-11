Cevdet Yılmaz açıkladı: İşte vergi zamlarıyla cebimizden çıkacak para

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon ve kredi kartı harcamaları sayesinde ilk 5 ayda 1,4 trilyon lira vergi topladıklarını, yeni vergi zamlarıyla 1 trilyon 71 milyar lira daha tahsil edeceklerini söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek enflasyon sayesinde vatandaştan daha fazla vergi aldıklarını itiraf etti ve yeni vergi zamlarıyla 1 trilyon liranın üzerinde toplayacaklarını açıkladı.

Ek vergi yasa teklifini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunan Cevdet Yılmaz, bu yılın ilk 5 ayında bütçe gelirlerinin yüzde 49 artışla 1 trilyon 612 milyar liraya çıktığını, vergi gelirlerinin ise yüzde 55,6 artarak 1 trilyon 371 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Bütçe gelirlerinde yaşanan bu hızlı artışın en önemli nedenlerinden birinin yüksek enflasyon ile vatandaşın kredi kartıyla yaptığı harcamalardan kaynaklandığına işaret eden Yılmaz, depremin olumsuz etkisine rağmen vergi gelirlerinde beklenenin üzerinde artış yaşandığını belirtti.

İŞTE CEBİMİZDEN ÇIKACAK EK VERGİLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geliri artırmaya yönelik aldıkları tedbirlerin (ek vergiler) etkisiyle yıl sonuna kadar bütçe gelirlerindeki artışın ilk 5 aydaki artışın çok daha fazla üzerinde gerçekleşeceğini söyledi.

Yılmaz, ek vergiler yoluyla halkın cebinden 1 trilyon 71,1 milyar lira fazladan vergi toplayacaklarını açıkladı. Ancak gerçekte toplanacak vergi 1 trilyon 150 milyar lirayı bulacak. Yılmaz'ın 79,5 milyar liralık ret ve iadeleri vergi gelirlerinden düştükten sonra açıklaması dikkat çekti. Cevdet Yılmaz, vergi zamlarıyla halktan toplanacak ek vergi tutarlarını şöyle açıkladı:

* Gelir Vergisi: 201.4 milyar

* Kurumlar Vergisi: 163.1 milyar

* KDV: 237.3 milyar

* ÖTV: 306.6 milyar

* MTV: 32.6 milyar

* Damga Vergisi: 30 milyar

* Harçlar: 28.6 milyar

* BSMV: 33.2 milyar

* Diğer vergiler: 38.3 milyar

OVP GÜNCELLEMESİ GELİYOR

Cevdet Yılmaz, 2024-2026 dönemini kapsayacak orta vadeli programı (OVP) önümüzdeki Eylül ayında açıklayacaklarını da bildirirken yeni programla bir önceki ekonomi yönetiminin ilan ettiği bu yıl ve gelecek 3 yıla ilişkin tahminleri güncelleyeceklerini söyledi.

CHP AYM'YE GİDİYOR

İktidarın 1 trilyon 119 milyar lirayla TBMM'ye getirdiği devasa ek bütçeyi eleştiren muhalefet milletvekilleri, ek bütçe ve 2,2 trilyon liraya yükseltilen borçlanma yetkisinin Anayasa'ya aykırı olduğunu söylediler.

CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Borçlanma Kanunu ile iktidara mevcut borçlanmanın sadece yüzde 5'i oranında artırma yetkisi verdiğini, yeterli olmaması halinde Cumhurbaşkanının da borçlanmayı sadece yüzde 5 daha artırabileceğini belirterek, borçlanma yetkisinin 660,9 milyar liradan 2 trilyon 181 milyar liraya çıkarılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu, konuyu Anayasa Mahkemesine götüreceklerini söyledi.

Türeli, borçlanma yetkisinin torba yasaya değil ek bütçeye konulması gerektiğini de belirtirken iktidarın bu yöntemle ek bütçeyi olduğundan çok düşük göstermeye çalıştığını ifade etti.

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