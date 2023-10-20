Cevdet Yılmaz enflasyonda düşüş için 2024’ün ikinci yarısına tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Politika adımlarımızın olumlu etkileri ile 2024 yılının ikinci yarısından itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine girmeyi bekliyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda para politikası, enflasyon ve işsizliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Mali disiplini esas alan, maliye ve para politikaları koordinasyonunu güçlendiren, yapısal reformları öne çıkaran bir anlayış ile ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz” diyen Yılmaz, “Politika adımlarımızın olumlu etkileri ile 2024 yılının ikinci yarısından itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine girmeyi bekliyoruz” diye konuştu.

“Dezenflasyon sürecinin başlaması için gerekli adımları atmayı sürdürüyoruz” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

“Enflasyon kalıcı ve düşük tek haneli seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçları kararlılıkla kullanılmaya devam edilecektir.”

İŞSİZLİK AÇIKLAMASI

Yılmaz, işsizlik hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi:

“Yılın ilk yarısında net 220 bin istihdam artışı sağlanmış olup 2023 yılı genelinde ekonomideki canlılığın sürmesiyle yıl sonu itibarıyla istihdamdaki yıllık artışın 900 bini aşarak işsizlik oranının yüzde 10,1e gerilemesi, 2024 yılında ise yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Önümüzdeki üç yıllık süreçte istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi artacağı ve işgücüne katılım oranlarında öngörülen artışa rağmen işsizlik oranının 2025 yılı itibarıyla tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşeceğini tahmin etmekteyiz.” (DHA, REUTERS)

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