CHP’li vekilden Merkez Başkanı’na: Çarşıya çıkarsan seni teyzeler terlikle kovalar

TBMM’de milletvekillerine sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Erkan'a CHP'li Ağbaba, "Gazeteci sormuştu, ‘Çarşıya pazara çıktınız mı’ diye... Çarşıya çıkarsanız teyzeler sizi terlikle kovalar" dedi.

Erdoğan SÜZER

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İlk kez milletvekillerinin karşısına çıkan Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'a milletvekillerinden kritik sorular geldi. SÖZCÜ'nün ilk enflasyon toplantısında Erkan'a yönelttiği, “Çarşıya pazara çıktınız mı, halkın yaşadığı enflasyonu çarşıda gördünüz mü?” sorusunu hatırlatan CHP Milletvekili Veli Ağbaba, “Gazeteci size sormuştu, o günden sonra çarşıya pazara çıktınız mı Sayın Başkan? Çarşıya pazara çıkarsanız belki sizi tanımazlar ama tanırlarsa teyzeler sizi terlikle kovalar. Çıkarsanız umarım ki 7 bin 500 lira aylık alan emeklilerle de karşılaşmazsınız” dedi.

500 LİRA BASILACAK MI?

Kısa süre öncesine kadar kızına 200 lira verdiğinde bir hafta para istemediğini, bugün ise 200 lira verince ‘dalga mı geçiyorsun' yanıtı aldığını anlatan Ağbaba, Başkan Erkan'a TL'den sıfır atıp atmayacağını, 500'lük ve bin liralık yeni banknotları basıp basmayacağını sordu.

Erkan ise “Gündemimizde ne paradan sıfır atma ne de 500 TL'lik banknot var” yanıtını verdi. Erkan konuşmasında enflasyonun önümüzdeki mayıs ayına kadar artmaya devam edeceği ve ancak haziran sonrası düşüşün başlayacağını söyledi.

Uyguladıkları politikaların olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını, rezervlerin arttığını, risk priminin azaldığını anlatan Erkan, akaryakıta gelen zamların enflasyonu 6.31 puan artırdığını, artırmaya da devam edeceğini açıkladı.

Erkan, enflasyonu düşürmenin çabuk ve kolaycı bir çözümü olmadığını da ifade ederken, milletvekilleri dahil halktan destek beklediğini söyledi. Komisyonda Başkan Erkan'a MHP Grup Sözcüsü İsmail Faruk Aksu destek konuşması yaparken AKP grubunun söz talep etmemesi dikkat çekti.

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