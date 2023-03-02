Çiftçiyi gösterip tüccara destek

Kıyılmış tütündeki ÖTV’nin azaltılmasının üreticileri destelemek için yetersiz kalacağı vurgulanıyor. ÖTV indiriminden sonra esas olarak tütün ticareti yapan tüccarların kazançlı çıkacağı da belirtildi.

Erdoğan SÜZER

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremde zora düşen Adıyamanlı tütün üreticilerine verdiği indirimli Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) müjdesinin çiftçinin doğrudan işine yaramayacağı, indirimden asıl kazancı tütün ticareti yapanların elde edeceği bildirildi. Vergi indirimi yerine çiftçinin ürettiği yaprak tütün fiyatına ilave devlet desteği verilmesi önerildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesini ziyareti sırasında, “Kıyılmış tütün satışındaki yüzde 55 olan ÖTV oranını yarıya indiriyoruz. Üreticilerimiz şirketlere göre daha avantajlı şekilde ürünlerini pazarlama imkanı bulabilecektir. Düzenleme birkaç gün içinde hayata geçecek” demişti.

YAPRAK TÜTÜN ÜRETİYOR

Sigara Harici Tütün Mamülleri Üreticileri Derneği eski Başkanı Gökhan Ersöz, çiftçinin kıyılmış tütün değil doğrudan yaprak tütün ürettiğini, yaprak tütünün ise ÖTV'ye tabi olmadığını söyledi. ÖTV indirimiyle çiftçinin desteklenmesine imkan olmadığını belirten Ersöz, “Çiftçi yaprak tütünü üretir, balyalar halinde ya kooperatife ya da tütün işleme şirketlerine satar. Bu satış sırasında herhangi bir ÖTV ödemez. Çiftçinin sattığı bu tütün işletmeler tarafından işlenir, kıyılmış sarmalık tütüne dönüştürülüp paketlenir, o zaman yüzde 55 ÖTV devreye girer. Eğer bu üründeki ÖTV yüzde 55'ten yüzde 27.5'e düşürülürse çiftçinin tütününü işleyip satanlar, ticaretini yapanlar fiyatı o oranda indirmezlerse kazanç sağlarlar. Bu kazancın küçük bir miktarı da kooperatif üyesi çiftçiye dolaylı yoldan gidebilir. İndirimi fiyata yansıtırlarsa tüketici kazanç sağlar, üretici yine kazanamaz” dedi.

Çiftçi başfiyatla desteklenmeli

Gökhan Öz, depremden zarar gören tütün üreticisine başfiyat alım desteği verilmesini önerdi. Devlet destekli başfiyatın depremzede üreticilere uygulanabileceğini belirten Öze, “Çiftçinin ürettiği yaprak tütün fiyatına bir kat da devlet destek verebilir. Böylece çiftçinin cebine doğrudan para girer. Destek başkalarına gitmemiş olur” dedi. Vergi indirimi önerisinin daha önce gündeme geldiği ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çiftçinin işine yaramayacağı gerekçesiyle bu talepleri geri çevirdiği ifade ediliyor.

57 bin tütün üreticisi etkilenir

Türkiye'de tütün üreten çiftçi sayısı 57 bin kişi olurken, 2020 verilerine göre toplam üretim miktarı 950 bin dekar alanda 82 bin 791 tonu buluyor. Toplam tütün üretiminden depremin etkilediği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri yüzde 29, Akdeniz Bölgesi ise yüzde 1 pay alıyor.