Çin para birimi yuan ile yapılan uluslararası ödemelerde artış

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) verilerine göre, yuan cinsinden uluslararası transferlerin miktarı, yıllık yüzde 21,48 artışla 96,7 trilyon yuana (yaklaşık 14,14 trilyon dolar) ulaştı.

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Uluslararası ödemelerde Çin ulusal bara birimi yuan ile yapılan transferler, 2022’de önceki yıla göre artış kaydetti.

Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) verilerine göre, yuan cinsinden uluslararası transferlerin miktarı, yıllık yüzde 21,48 artışla 96,7 trilyon yuana (yaklaşık 14,14 trilyon dolar) ulaştı.

TRANSFERLERİN SAYISI DA YÜZDE 31,68 ARTTI

Çin’in sınır aşırı yuan ödemeleri sistemi üzerinden yıl boyunca 4,4 milyon para transferi yapıldı. Transferlerin sayısı da önceki yıla göre yüzde 31,68 arttı.

Sistemde yıl boyunca günde ortalama 17 bin 700 transfer yapılırken 388,34 milyar yuan aktarıldı. (AA)

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