Çin’de sanayi şirketlerinin kârında sert düşüş
Çin'de sanayi şirketlerinin kârı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 düştü.
Çin’de sanayi şirketlerinin kârı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 düştü.
Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,9 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam kârları, Ocak-Mart 2023’te toplam 1,52 trilyon yuan (yaklaşık 220 milyar dolar) oldu.
İlk 3 ayda sanayi kuruluşlarının toplam gelirleri yüzde 0,6 ve giderleri yüzde 22 artarken, karları 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 21,4 azaldı.
ENERJİ SEKTÖRÜNÜN KÂRLILIĞI YILLIK YÜZDE 42 ARTTI
Artan otomobil satışları ve üretimle martta otomotiv sektörünün toplam kârlılığı, ilk 2 aydaki yüzde 41,7’lik düşüşün ardından martta yüzde 9,1 yükseldi.
Martta enerji sektörünün kârlılığı, yıllık bazda yüzde 41,9 arttı.
Çin’de sanayi kuruluşlarının kârı 2022’de önceki yıla göre yüzde 4 azalmıştı. (AA)