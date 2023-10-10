Çinli Country Garden dış borç ödemelerini yapamayabilir

Çinli Country Garden, yurt dışı tahvil ödeme yükümlülüklerinin hepsini yerine getiremeyebileceğini söyledi.

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Çin’in en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden yurt dışı tahvil ödeme yükümlülüklerinin tamamını yerine getiremeyebileceğini açıkladı.

Temerrüde düşen Çinli gayrimenkul geliştirme şirketleri arasına katılacak Country Garden, Çin’in en büyük borç yapılandırmalarından birine hazırlanıyor.

Çin’deki konut satışlarının yüzde 40’ını yapan şirketler, 2021’de gayrimenkul sektörünü ağır etkileyen likidite krizinin ardından temerrüde düştü ve birçok konutun inşası yarım kaldı.

Country Garden şu ana kadar temerrüde düşmedi ancak geçen aydan bu yana dolar cinsindeki bazı tahvillerinin kupon ödemelerini kaçırdı ve gelecek haftadan itibaren borcunu ödemesi için 30 günlük ek süre sona erecek.

Country Garden’ın dün 2024 ve 2026 dolar cinsi tahvilleri için 66,8 milyon dolar kupon ödemesi gerekiyordu fakat şirket bu kuponları ödeyip ödemediğini açıklamadı.

Şirket bugünkü açıklamasında, belirli borçlar için 470 milyon Hong Kong doları (60,04 milyon ABD doları) tutarında bir anapara ödemesini yapamadığını belirtti.

Country Garden önümüzdeki hafta, 30 günlük ek sürenin sonunda 17 Ekim’e kadar 15 milyon dolarlık Eylül tahvil kuponunu ödeyemezse, şirketin tüm yurt dışı tahvili temerrüde düşmüş sayılabilir.

Country Garden, “Vadesi geldiğinde veya borcunu ödemesi için ek süreler içinde yurt dışı tahvil ödeme yükümlülüklerinin tamamını yerine getiremeyeceğini” ve ödeme yapılmamasının, alacaklıların borçların ödenmesinin hızlandırılmasını talep etmelerine veya icra takibi başlatmalarına yol açabileceğini açıkladı.

Country Garden’ın 10,96 milyar dolarlık yurt dışı tahvili ve 42,7 milyar yuan (5,86 milyar dolar) değerinde yurt dışından sağlanmış kredisi bulunuyor. (REUTERS)

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