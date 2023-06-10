Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yılmaz, “Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak” dedi.
EKONOMİK GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK
Yılmaz, ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı Konağı açılışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Olası asgari ücret zammıyla ilgili konuşan Yılmaz “Müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan bir takım gelişmeler, ekonomik gelişmeler enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve bir uzlaşmaya bir sonuç çıkacak” dedi.