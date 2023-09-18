‘Cumhuriyet ikramiyesi en az 10 bin lira olmalı’

Emeklilere 5 bin lira Cumhuriyet İkramiyesi verileceğini ilişkin çalışma yapıldığını hatırlatan TÜED Başkanı Kazım Ergün, bu rakamın emeklileri mutlu etmekten uzak olduğunu söyledi.

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16 milyonu bulan emekliyi yakından ilgilendiren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda emeklilere bir kereye mahsus ikramiye verileceğine ilişkin, haberler emeklileri de hareketlendirdi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verileceği konuşulan Cumhuriyet İkramiyesi’nin en az 10 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Kazım Ergün, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla emeklilere 5 bin liralık ikramiye verileceği yönündeki haberleri hatırlatarak, bu yöndeki bir girişimleri takdirle karşıladıklarını ancak yeterli bulmadıklarını vurguladı.

Büyük bir bölümü kıt kanaat geçinen emeklilerin dört gözle aylıklarına yapılacak zammı beklediğine dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu: “Aylıklara artışın yanında bayram ikramiyeleri de artırılmalı. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla emeklilere verileceği konuşulan 5 bin liralık ikramiye de ek bir gelir sağlaması açısından önemli. Fakat 5 bin liralık ikramiye ne Cumhuriyetimize yakışacak ne de emeklimizi mutlu edebilecek düzeyde. Cumhuriyet İkramiyesi en az 10 bin lira olmalıdır.”

İLK GÜNDEMİ OLMALI

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin aylıklarına yapılacak zam için Meclis’in açılmasını dört gözle beklediğini belirterek, “Emeklilerimiz, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaları dikkate alarak ekim ayında zamlı aylık almayı bekliyor. Buna karşın, zammın kasım ve aralık ayında yapılacağı yönündeki iddialar emeklilerde derin bir kaygı ve tepkiye yol açıyor. Ekim ayında Meclis’in ilk gündem maddesi emeklilere zam olmalı. Çünkü milyonlarca emeklinin dayanacak gücü kalmadı” dedi.

Bayram ikramiyesinin alım gücü korunsun

TÜED Başkanı Kazım Ergün, bayram ikramiyelerinin 2021'de yüzde 10 artırılarak 1.100 liraya yükseltildiğini hatırlatarak “Derneğimizin araştırma merkezinin yaptığı çalışmaya göre, 2018 yılı mayıs ayında ikramiye 1.000 lira olarak ilk kez verildiğinde emeklilerimiz gramı 190 lira olan 24 ayar altından yaklaşık 5.3 gram alabiliyordu. O tarihteki alım gücünü korunabilseydi, bayram ikramiyeleri bugün 2 bin lira yerine 9 bin lira civarında olacaktı. Bu nedenle emeklinin bayram ikramiyelerinin alım gücü, 2018'de ilk verildiği değere yükseltilmeli” ifadelerini kullandı.