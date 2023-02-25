Deprem bölgesinde asansörlü vinç fiyatları 10’a katlandı

Depremzedelerin çevre illere göç etmesiyle kira fiyatlarında yaşanan artışlardan sonra şimdi de hasarlı binalarından eşya çıkarmak isteyen depremzedelerin ihtiyaç duyduğu asansörlü vinç fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor.

Selami AYDIN

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Deprem bölgesinde hasarlı binalarından eşyalarını çıkarmak isteyen depremzedeler, asansörlü vinç ve nakliye işlerine fahiş fiyat ödüyor.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, partisinin Denizli il başkanı Özer Tunçtürk ile birlikte Adıyaman'da depremden etkilenen mahallelerde evlerini tahliye etmek isteyen vatandaşlarla görüştü.

Öztürk depremde hasar gören evlerindeki eşyaları kurtarmak isteyen depremzedelere asansörlü vinç ve nakliye için fahiş fiyatlar ödetildiğini belirtti. Fırsatçılara dikkat çeken Öztürk; “Bu sorunun önü alınmalı” dedi.

5-6 BİN LİRALIK NAKLİYE 25-30 BİN LİRAYA ÇIKTI

Hazırladığı bir video ile hükümete seslenen Öztürk, şöyle konuştu:

“Adıyaman'da orta hasarlı, ağır hasarlı olan dairelerden insanlar eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

Eşyalarını kurtarırken de ebetteki asansörlü vinçler yardımıyla nakliye tutmak zorunda. Ama depremden önce 600 – 900 lira arasında olan asansör vinç fiyatları bugün 5-6 bin bulmuşmuş durumda. 5-6 bin liralık nakliye için istenen ücretler 25-30 bin oldu.

Fiyatların önü alınamaz durumda. Böyle fırsatçılık olmaz. Özellikle yakın bölgelerden ilave firmalar gelmiş olabilir ama devlet bunu denetlemeli.

İnsanlarımız zaten canını zor kurtarmış, artık malını kurtarmak istiyor ama malını kurtarırken de böyle bir ortamda bu fiyatların verilmesi yağmacılıktan öte bir şey değildir.”

KİRALAR DA YÜZDE 25-100 ARALIĞINDA ZAMLANDI

Öte yandan, benzer fırsatçılık kira fiyatlarında da görülmüştü.

Depremzedelerin çevre illere göçünün başlamasıyla bazı illerde yüzde 25 ila yüzde 100 aralığında kira zamları yaşanmıştı.

Depremzedelerden komisyon almayan, hatta ücretsiz bir şekilde eve yerleştiren ev sahibi ve emlakçılar olduğu gibi, bazı fırsatçı emlakçılar ise çevre illerdeki kiralık daire fiyatlarına yüzde 25 ila yüzde 57 aralığında artışlar yapmış; bazı şehirlerde bu oran yüzde 100'ü bulmuştu.

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