Deprem göçü çöpe yansıdı

Depremzedelerin sığındığı bazı kentlerdeki çöpü inceleyen 4T Platformu, Ankara’ya 600 bin, Antalya’ya 100 bin Alanya’ya 50 bin depremzedenin yerleştiğini hesapladı.

Erdoğan SÜZER

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Depremlerin yol açtığı göç dalgasının boyutları şehirlerin çöp analizinde kendini gösterdi. Atık yönetimi uzmanı ve 4T (Temiz Çevre, Temiz Enerji, Temiz Tarım, Temiz Gıda) Platformu Başkanı Ali Rıza Öner'in çöp işleme sistemlerinin olduğu bazı kentlerde yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

2 MİLYON KALICI GÖÇ

Araştırmaya göre Ankara'ya 600 bin civarında depremzede geldi. Adana hem göç alıp hem göç veren bir şehre dönüşürken, Antalya da depremzedelerin sığınağı oldu. Öner, evsel atıkların (çöp) bertarafının yapıldığı bazı il ve ilçelerdeki çöpleri inceleyerek göç dalgasını analiz etmeye çalıştıklarını bilirdi. Depremin yaşandığı Adana'da ilk günlerde evsel çöp miktarında yüzde 20'lik keskin düşüş olduğunu belirten Öner, sonraki günlerde ise hem göç alan hem göç veren Adana'da dengenin sağlandığını söyledi. Öner, Ankara'nın çöpünde ise deprem sonrası günlük 600 tonluk devasa artış yaşandığını, bu artıştan 600 bin civarında depremzedenin Ankara'ya geldiğinin anlaşıldığını belirtti. Öner, oransal olarak en büyük artışın Altındağ, Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde yaşandığını bildirirken, depremzedelerin ağırlıklı olarak bu ilçelerdeki akrabalarının yanına sığınmış olabileceklerini söyledi. Öner, çöp miktarındaki artışın Antalya'ya 100 bin, Alanya ilçesine de 50 bin depremzedenin sığındığını gösterdiğini ifade etti. Öner, deprem yaşanan illerden yaklaşık 2 milyon nüfusun kalıcı olarak başka illere göçebileceği yönünde tahminlerin yapıldığına da dikkat çekti.

Göç hareketi çöpten böyle hesaplanıyor

4T Platformu Başkanı Ali Rıza Öner, evsel atık miktarındaki artıştan göç dalgasını nasıl hesapladıklarını, “Türkiye'de kişi başına günde üretilen çöp miktarı ortalama 1 kilogram civarında. Örneğin 1 milyon nüfuslu bir kentte günlük bin ton civarında çöp çıkıyor. Çöp işleme merkezlerine gelen çöp miktarındaki artış ya da azalıştan nüfus hareketini tahmin ediyoruz” şeklinde anlattı. Öner, çöp analizlerinden insanların yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarına kadar çok sayıda veriye ulaşılabildiğini aktardı.