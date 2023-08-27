Deprem konut ihalelerini alan 16 şirket de tanıdık çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 8 milyar 6 milyon liralık deprem konutu ihalesini alan 16 şirketi açıkladı. İhale alan firmalar arasında ‘Türkiye Tek Yürek Kampanyası’na 1 milyon TL bağışlayan şirket de bulunuyor. Söz konusu şirketin 965 milyon lira tutarında ihale aldığı görülüyor.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin soru önergesine verdiği yanıtta; Adıyaman'da 3 şirket ve 13 şirketin kurduğu ortaklığa verilen 8 milyar 6 milyon liralık deprem konutu ihalesinin detaylarını açıkladı.

İhale alan firmalar arasında ‘Türkiye Tek Yürek Kampanyası'na 1 milyon TL bağışlayan şirket de bulunuyor. Söz konusu şirketin 965 milyon lira tutarında ihale aldığı görülüyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da deprem sonrası yıkılan ve hasarlı olan bina sayısı, yeni konutlar için yapılan ihaleler ve bunları alan firmalara ilişkin soru önergesine yanıt verdi.

Adıyaman'da yıkılan bina sayısına ilişkin bilgi veren Özhaseki, 5 bin 953 bina ve 14 bin 452 bağımsız birimin yıkıldığını; 2 bin 329 bina ve 6 bin 491 bağımsız birimin acil yıkılacağını; 20 bin 201 bina, 42 bin 683 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu belirtti.

Özhaseki'nin yanıtına göre, Adıyaman'da şu ana kadar 4 bin 487 adet dairenin ihalesi tamamlandı ve toplam maliyeti 8 milyar 6 milyon lirayı buldu.

Yanıta göre Kahta'daki Çobanlı Mahallesi'nde 297 konut, 4 dükkanlı ticaret merkezi ihalesini Halil Koç ve MFK Mühendislik ortaklığı 469 milyon liraya aldı.

Halil Koç İnşaat'ın kamudan birçok ihale aldığı sitesinde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul ihalesi, Sağlık Bakanlığı'ndan da hastane ihalesi alan Halil Koç İnşaat, Bingöl Belediye binasını da yapmış. Diğer ortak MFK Mühendisliğin sahibi Mustafa Fevzi Koç ise Halil Koç ile akraba.

ÖZHASEKİ’NİN AÇIKLAMADIĞI İHALELERİ DE ALMIŞLAR

Özhaseki'nin yanıtına göre; merkezdeki Örenli Mahallesi'nde ise 614 konut inşaatı 999 milyon 2 bin lira bedelle Ahes İnşaat'a verildi. Şirket İstanbul merkezli ve şirketin sahibi babaları gibi inşaatçı olan Rizeli Ekşi kardeşler.

Ebubekir Ekşi ve Mücahid Ekşi'nin sahibi olduğu şirketin Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, AKP'li belediyeler, TOKİ'den birçok ihale aldığı görülüyor. Şirketin yaptığı işler arasında hasta garantisiyle eleştirilen şehir hastanelerinden Erzurum Şehir Hastanesi, Sakarya Stadyumu, Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm konutları yer alıyor.

Şirketin sitesindeki verilere göre Bakan Özhaseki'nin yanıtında yer almayan deprem ihalelerinin de olduğu görülüyor. Sitesindeki bilgilere göre, şirket Adıyaman'da 2 deprem ihalesi daha almış.

İndere'de deprem konutları A etabı 2'nci kısım işi ve 1075 konut inşaatı altyapı, çevre düzenlemesi işi de bu şirkete verilmiş. Şirket, bu 2 işi 2024 yılında bitirmeyi planlıyor.

DEPREMİN ARDINDAN 2,5 MİLYARLIK İHALEYİ ALDI

Özhaseki'nin yanıtına göre, Adıyaman genelinde 250 adet köy evi inşaatını ise Eray Aktay ve Biroloğlu İnşaat şirketi 635 milyon liraya aldı. Biroloğlu İnşaat şirketinin kamudan daha önce birçok ihale aldığı sitesindeki bilgiden görülüyor.

Ankara merkezli şirketin sahibi Yavuz Biroğlu. Biroloğlu İnşaat'ın internet sitesinde yer alan bilgilerde, tek aldıkları afet ihalesinin bu olmadığı görülüyor. Depremin ardından barınma merkezleri için bağışlar yapılırken, şirketin Büyükkavaklı Mahallesi'nde geçici barınma merkezi yapımı için TOKİ'den ihale aldığı bilgisi yer alıyor.

Şirket bu geçici barınma merkezi için TOKİ'den 229 milyon lira almış ve bu barınma merkezi inşaatı halen devam ediyor. Şirket aynı zamanda Adıyaman'da 3'üncü etapta 500 deprem konutunun yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan başka bir ihale daha aldı. Şirket villa tipi bu köy konutları için 1 milyar 640 bin liraya Bakanlık ile anlaştı.

Şirketin depremin ardından aldığı konut ihalelerinin toplamı 2 milyar 519 milyon lirayı buldu.

ELAZIĞ DEPREMİNDE ALDIĞI KONUTLAR BİTMEMİŞ

Biroloğlu, aynı zamanda 210 milyon lira bedele Elazığ depreminin ardından da köy evi yapım işini almış. Şirketin sitesinde yer alan bilgiye göre Elazığ depreminin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen halen bu proje devam ediyor.

Şirket orman yangınlarının ardından Antalya Manavgat'ta da ihale almış. Yine sitesinde yer alan bilgilere göre, bu işlerin yapımı sürüyor. Şirket yangının ardından 309 milyon liralık ihale almış oldu. Şirketin sınır duvarı, belediye binası, yol, baraj yapımı işlerinde kamudan birçok ihale aldığı sitesinde yer alıyor.

GÖKÇEK DÖNEMİNDE İHALE ALAN ŞİRKET DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Özhaseki'nin yanıtına göre, Adıyaman'ın Tut ilçesinde Fethiye Mahallesi'nde 1'nci etap 420 konut yapım işini 858 milyon 823 bin lira bedel ile Saygınlar Peyzaj inşaat, Çağlar Yol Yapım, Çankaya Mühendislik ortaklığı aldı.

Ankara merkezli Saygınlar Peyzaj şirketi, kamudan birçok ihale almış. Kazan Millet Bahçesi kazı ve hafriyat işi, Van'da sınır güvenlik sistemi yapım işi, Rize- Artvin Havalimanı altyapı inşaatı işi gibi kamudan aldığı işler sürüyor.

Şirketin kamudan aldığı ve tamamladığı işler arasında ise eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde belediye şirketi ANFA'dan aldığı ihaleler ve belediyeye araç kiralama yer alıyor.

ERDOĞAN'DAN KAMULAŞTIRMA İSTEMİŞTİ

Çağlar Yol Yapım Şirketi ise 2015 yılında kurulmasına karşın kamudan birçok ihale almış. Şirketin sitesinde yar alan bilgilere göre, yol yapım işleri alan şirket, Konya'da Ereğli'de millet bahçesi inşaatını yapmış.

Şirketin sahibi Engin Konaç, yol yapım işleriyle ilgili verdiği bir demeçte “Maalesef kamulaştırma sorunları işimizin yavaşlamasına sebep oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey kamulaştırmaları acil eylem planına dâhil edebilirse projeler çok hızlı bir şekilde bitirilir” açıklamasını yapmıştı.

Cankaya Mühendislik Şirketi, Adıyaman merkezli bir şirket. Şirketin yönetim kurulu başkanı Erdoğan Çankaya. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, kamu kurumlarından birçok ihale almış. Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre ise 2 Ağustos'ta sermayesini 46 milyon liradan 50 milyon liraya çıkardı.

Pilon Yapı, MD Yapı, Zerkon Beton ortaklığı ise Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde 3'üncü etap 1075 adet konut ihalesini 1 milyar 666 milyon liraya aldı. MD İnşaat'ın sahibi Mahmut Dağdeviren ve şirketin merkezi Ankara. Şirket daha önce kamudan eğitim, sağlık ve konut alanlarında ihale aldı. Şirket, Eskişehir Stadı ile depremin büyük yıkıma yol açan Hatay'ın stadyumunu yapmıştı. Zerkon Yapı ise Mahmut Dağdeviren'in bir diğer şirketi ve Dağdeviren bu iki şirketi ile 1075 konut ihalesini almış oldu.

1 MİLYON LİRA BAĞIŞ YAPTI 965 MİLYON LİRALIK İŞ ALDI

Samsat ve Kahta ilçelerinde 22 köy evi ve 59 adet konut inşaatı ihalesini ise 179 milyon liraya Özpolat inşaat şirketi aldı. Besni'deki 501 konut ihalesini de Özcan Çelik İnşaat ve Artı Değer İnşaat ortaklığına 965 milyon liraya verildi.

Her iki şirketin de daha önce kamudan birçok ihale aldığı internet sitelerinde yer alıyor. Artı Değer İnşaat özellikle birçok TOKİ ihalesini aldı. Şirketin sahibi Nazım Karakoç'un bir diğer şirketi Karakoç İnşaat'la da hastane, afet konutu ihalesi aldığı bilgisi sitesinde yer alıyor.

Karakoç, ‘Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda 1 milyon lira bağışlamıştı.

KİPTAŞ DÖNEMİNİN ŞİRKETİNE İHALE VERİLDİ

Adıyaman Merkez'deki 99 konut yapım ihalesini 138,4 milyon liraya alan Elazığlı iş insanı Abdulvahap Yılmaz ise inşaat şirketi ile daha önce İller Bankası A.Ş. , Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, üniversiteler, TSK, özel idareler ve birçok devlet kurumundan ihale aldı.

Gölbaşı'ndaki 154 adet konut ihalesini ise 284 milyon liraya ARC inşaat şirketi aldı. ARC şirketi Hasan Ali Civan'a ait. Hasan Ali Civan ve şirketi eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna döneminde de gündeme gelmişti.

Civan KİPTAŞ'tan aldığı ihalelerle 2002 yılında gündemdeydi. Şirket KİPTAŞ'tan ihale almaya devam ederken; şirketin kurucularından eski Isparta Belediye Başkanı Altan Raşit Civan, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne atanmıştı. (ANKA)

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