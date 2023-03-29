Deprem pastasından 7 dilim daha

AKP yüzlerce milyarlık ihale maratonuna devam ediyor. Her gün çok sayıda ihale milyar milyar özel davet edilen seçilmiş müteahhitlere dağıtılıyor. Son olarak 4 bin 187 konut için düzenlenen 7 gizli ihalede 6 milyar 989 milyon liralık iş özel davetle verildi. Rekabete kapalı ihalelerde bir TOKİ dairesinin fiyatı arsa hariç 1.6 milyon TL'yi aştı.

Sozcu.com.tr

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AKP iktidarı depremi de fırsata çevirdi. Ankara’da kurulan ihale masası hiç kapanmıyor. Her gün milyarlarca liralık çok sayıda proje için ihale düzenleniyor.

AKP, Kamu İhale Kanunu’nun esas usül olarak belirlediği rekabete imkan sağlayan “açık usül” yerine, istisna maddesini kullanarak, milyarlarca liralık kalıcı konut ihalelerini istediği firmaları özel davetle çağırıp veriyor.

Milyarlık ihaleler istisna maddesinin sağladığı imkanla ihale duyurusu yayınlamadan, seçilen müteahhitlerle kurulan ihale masalarında kimselere duyurmadan bitiriliyor.

İhale süreci jet hızıyla bir iki hafta içinde tümüyle sonuçlandıktan sonra sonuç ilanları yayınlanıyor.

BİR DAİRE ARSA HARİÇ 1.6 MİLYON TL

Son olarak 4 bin 187 konutluk 6 milyar 989 milyon liralık Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya’daki 7 ihalenin sonucu kamuoyuna duyuruldu. Buna göre rekabete kapalı ihalelerin sonucunda bir TOKİ dairesinin maliyeti arazi bedeli hariç 1.6 milyon TL’yi aştı.

YİNE BİNBAY’IN ŞİRKETİ

İktidarın son dönemde en çok ihale verdiği şirketler arasında yer alan 2018’de AKP’den milletvekili aday adayı olan Bedrettin Binbay’ın şirketi bir ihale daha aldı. Binbay Yapı, Ottotek’le birlikte Malatya’da 1.3 milyarlık ihale aldı.

AKP’NİN SEÇİME KADAR İHALELERİ BİTİRMESİ BEKLENİYOR

AKP iktidarı bir yıl içinde 270 bin kalıcı konut yapacağını açıklamıştı. Bu yaklaşık 400 milyarlık ihale anlamına geliyor ve seçime kadar bu ihalelerin tamamlanması bekleniyor.

İHALE 1

Adana İli Çukurova İlçesi Şambaydı Mahallesi 1 Etap 581 Adet

Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 14 Mart 2023

Yaklaşık Maliyeti: 1 milyar 196 milyon 356 bin 275 TL

Sözleşme tarihi: 27 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 1 milyar 159 milyon TL

Yüklenici: Aydur İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Turizm Taşımacılık

Hizmetleri Limited Şirketi

Süresi: 27.03.2023 – 21.12.2023

İHALE 2

Gaziantep İli İslahiye İlçesi 4. Etap 1. Bölge 428 Adet Konut

İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 7 Mart 2023

Yaklaşık Maliyeti: 813 milyon 285 bin209 TL

Sözleşme tarihi: 15 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 796 milyon TL

Yüklenici: MR Grup İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Yemek Gıda Temizlik ve Ticaret Limited Şirketi, Hilka Proje Anonim Şirketi İş Ortaklığı

Süresi: 15.03.2023 – 08.01.2024

İHALE 3

Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Başpınar Mahallesi 2 Etap 479 Adet

Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 7 Mart 2023

Yaklaşık Maliyeti: 1 milyar 66 milyon 241 bin 910 TL

Sözleşme tarihi: 22 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 1 milyar 43 milyon 890 bin TL

Yüklenici: Erensan İnş.Mlz.ve İnş.Orm.Ürn.San.ve Tic.Ltd.Şti., Özpolat

Mühendislik Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş

Ortaklığı

Süresi: 27.03.2023 – 20.01.2024

İHALE 4

Gaziantep İli, İslahiye İlçesi 2 Etap 2 Bölge 515 Adet Konut İnşaatı

İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 13 Mart 2023

Yaklaşık Maliyeti: 1 milyar 25 milyon TL

Sözleşme tarihi: 27 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 1 milyar 43 milyon 890 bin TL

Yüklenici: Saygınlar Peyzaj Hafriyat İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret

Limited Şirketi, Okta İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığı

Süresi: 27.03.2023 – 21.11.2023

İHALE 5

Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi 1 Etap 525 Adet Konut, 1 Adet

7 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 7 Mart 2023

Yaklaşık Maliyeti: 958 milyon 58 bin 935 TL TL

Sözleşme tarihi: 27 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 958 milyon TL

Yüklenici: Ali Acar İnş San Tic Ltd Şti

Süresi: 27.03.2023 – 21.12.2023

İHALE 6

Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi Karaelbistan Mahallesi 6. Etap

926 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 9 Mart 2023

Yaklaşık Maliyeti: 1 milyar 677 milyon 668 bin 983 TL

Sözleşme tarihi: 27 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 1 milyar 677 milyon 500 bin TL

Yüklenici: Medsan Asfalt Yol Yapı A.Ş., Durmaz Otomotiv Petrol Ürünleri

İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, RE-HA İnşaat Madencilik

Nakliye San.ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı

Süresi: 27.03.2023 – 20.03.2024

İHALE 7

Malatya İli Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 4 Etap 726 Adet

Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 13 Mart 2023

Yaklaşık Maliyeti: 1 milyar 383 milyon 261 bin 227 TL

Sözleşme tarihi: 24 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 1 milyar 356 milyon TL

Yüklenici: Ottotek İnşaat Anonim Şirketi, Binbay Yapı İnşaat Sanayi ve

Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı

Süresi: 24.03.2023 – 17.01.2024

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