Depremde yıkılan evinin kredisini ödüyor

Yıllara yayılan kredilerle konut sahibi olan depremzedelerin evleri yıkıldı, borçları kaldı. Depremzedeler enkaza dönen evlerinin kredi borçlarını ise 6 ay sonra ödemeye başlayacak.

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■ Hülya K. ORUÇOĞLU

Felaketin ardından yaşadıkları kentten göç etmek zorunda kalan, gittikleri şehirlerde yüksek kiralarla karşılaşan depremzederin bazıları da yıkılan evlerinin kredisini nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Evlerinden geriye borçları kalan depremzedelere metrekare başına yapılması planlanan sigorta ödemesi ise konutların güncel fiyatlarının altında kalıyor.

BORÇLAR 6 AY ERTELENDİ

Sigorta ödemelerinin konut kredi borçlarını karşılayabileceği belirtiliyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da “Depremzedelerin borçlandırılması kabul edilemez yardım paralarıyla konut yapın” diyerek yaşanan soruna tepki gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçen günlerde yaptığı açıklamada 1 milyon 700 bin binanın incelendiğini ve 653 bin konutun acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı durumda olduğunu belirtmişti. Bakan, orta hasarlı binaların da ağır hasarlı statüye koyulduğunu ifade etmişti.

3 MİLYAR TL'LİK ÖDEME

Türkiye Bankalar Birliği de afetin etkilediği 10 ildeki banka müşterilerinin kredi ödemelerinin 6 ay ertelendiğini açıklamıştı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ise bugüne kadar 326 bin 895 hasar ihbarı aldıklarını ve 3 milyar TL'lik hasar ödemesi yapıldığı belirtti. Ayrıca 2022 yılında yapılan değişiklik ile DASK teminat tutarı artırıldı ve bir konut için ödenecek en yüksek tutar 640 bin TL olarak belirlendi.

‘Toplanan yardım paraları ne oldu?'

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, toplanan yardım paraları üzerinden depremzedelerin konut sorununu gündeme getirdi. “AKP konutları 20 yıl taksitle depremzedelere satacak” diyen Karabat, “Toplanan yardım paraları ne oldu? Metrekare maliyeti piyasa şartlarında 13-14 bin TL'yi buluyor. Çevre Bakanlığı, bunu 7 bin TL olarak açıkladı. TOKİ de yüzde 40 sübvanse ederek konut yaptığını söylüyor. 7 bin TL üzerinden hesap yapalım. Türkiye Tek Yürek kampanyasında 115 milyar TL toplandı. Diğer yardımlarla 120 milyar TL ediyor. Bu parayla 100 metrekareden 170 bin konut yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.