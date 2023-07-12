Destici: En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerinde olmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşlarına yapılması beklenen yeni zammın yetersiz olduğunu ifade etti. Partisinin emekli maaşı teklifini açıklayan Destici, en düşük emekli maaşının asgari ücretin üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Destici, yaptığı açıklamada memur maaşlarına yapılan zammın memnuniyet oluşturduğunu ancak emekli maaşlarına yapılacak artışın hoşnutsuzluk ve huzursuzluk meydana getirdiğini ifade etti.

7 BİN 500 LİRA ALAN EMEKLİNİN MAAŞI ARTMIYOR

Emeklilerin, memur maaşlarına yapılan iyileştirmelerin haklı olarak kendi maaşlarına da yansıtılmasını talep ettiklerini söyleyen Destici, “Emeklilerimize yüzde 25 oranında yapılan zam kök aylıkları esas aldığı için daha önce maaşı 5 bin 500 lira olup da bugün 7 bin 500 lira alan bir emeklimizin eline geçen para sıfır artmaktadır. Yine 7 bin 500 lira almaya devam edecektir” dedi.

Emekli maaşlarının bu hafta TBMM’de görüşüleceğini ve bir karara bağlanacağını hatırlatan Destici, yasa değişikliği teklifinin mevcut haline itiraz ettiklerini ve teklifin henüz yasalaşma işlemi tamamlanmadığı için düzenlenme ihtimalinin olduğunu söyledi.

‘DÜZENLEME ÇOK RAHAT YAPILABİLİR’

“Verilecek bir önergeyle emekli maaşlarıyla ilgili artışlarda istenildiği gibi bir düzenleme çok rahat yapılabilir” diyen Destici, BBP olarak tekliflerini şu sözlerle açıkladı:

“BBP olarak bizim teklifimiz enflasyon farkının emeklilerimizin kök maaşları üzerinden değil aldığı maaşlar üzerinden yansıtılmasıdır. Yani 7 bin 500 lira alıyorsa, 7 bin 500 lira üzerine enflasyon farkı eklenmelidir.

Ve buna ilave olarak da memurlarımızın maaşına yapılan seyyanen zam yani 8 bin 77 lira da emeklilerimizin maaşına eklenmelidir. Zaten en düşük emekli maaşının asgari ücretin üzerinde olması gereklidir.”

İlginizi Çekebilir MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan emekli maaşlarına zam açıklaması