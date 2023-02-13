Eczacılardan deprem bölgesindeki eczaneler için ekonomik destek çağrısı

Depremden etkilenen 10 ilde toplam 4 bin 290 eczane bulunduğunu, bu sayının Türkiye’deki eczanelerin yedide birine karşılık geldiğine dikkati çeken Saydan, “Bunların bir an evvel normal faaliyete geçmesi bölgedeki vatandaşlarımızın sağlığı açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu yüzden de meslektaşlarımıza acilen ekonomik destek sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

‘ÇALINAN İLACIN HESABI BİZE SORULMAMALI’

Her ilacın kendine ait bir karekodu bulunduğunu ve bu ilaçların eczacılar üzerine kayıtlı olduğunu vurgulayan Saydan, şunları kaydetti:

“Tek bir ilacı bile ne yaptın kime verdin, reçetesi nerede? Diyen bir yasal mevzuatımız var. Bunların aidiyeti bize ait olamaz. Bu talan edilen çalınan, nereye gittiği, ne olduğu belli olmayan milyonlarca liralık ilacın hesabını bize sorulmaması gerektiği gibi bizlerin bu zararı nasıl karşılanacağının da bir an önce belirlenmesi gerekiyor.

Çünkü kaybettiğimiz meslektaşlarımız, çalışanlarımız, onların yakınları, yaralı ya da mağdur meslektaşlarımız ve onların depolara olan borçları bulunmaktadır. Bu zararın altından kalkmak için ekonomik desteğe ihtiyacımız var.”

ECZANELER AVANS ÖDEME BEKLİYOR

Saydan, hakları olmayan bir şeyi istemediklerini, devletten yasal alacakları istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Afet bölgesindeki meslektaşlarımıza öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmiş 2022 yılı kasım-aralık ve de 2023 yılı ocak ayı reçetelerine ait fatura bedelleri avans olarak ödensin ki eczanelerini toparlayarak vatandaşımıza ilaç hizmetine devam edebilsinler. Adana’da 851, Adıyaman’da 187, Diyarbakır’da 478, Gaziantep’te 657, Hatay’da 611, Kahramanmaraş’ta 348, Kilis’te 51, Malatya’da 264, Osmaniye’de 207, Şanlıurfa’da 636 eczane avans ödeme bekliyor. Bu yapılacak ödeme hibe değil, eczanelerimizin kuruma kesip gönderdikleri fatura bedelleridir. Şu anda halen bölge eczanelerimiz kalan ilaçlarını yıkılan eczanelerden taşıyarak ücretsiz olarak vatandaşa dağıtmaktadır.” (AA)