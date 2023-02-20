Ekonomi de enkaza dönüştü

2022 yılında cari açık 48.8 milyar dolarla son 9 yılın zirvesine çıktı. CHP’nin hazırladığı ekonomik göstergeler raporunda, son dokuz yılın en yüksek cari açığının verildiğine dikkat çekildi.

Başak KAYA

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Türkiye ekonomisi depreme hazırlıksız yakalandı. CHP'nin hazırladığı ekonomik göstergeler raporunda, son dokuz yılın en yüksek cari açığının verildiğine dikkat çekildi. Raporda, “İktidarın, rekor bir enflasyon yaratma pahasına Türk Lirası'na değer kaybettirerek ‘cari fazla' hedeflediği 2022 yılında cari işlemler açığı 48.8 milyar dolara kadar çıktı” denildi. Merkezi yönetim bütçesinin ocak ayında 32 milyar liralık açık verdiği belirtilen raporda şu veriler paylaşıldı: “Merkez Bankası'nın, brüt rezervi eksi 44.7 milyar dolara indi. Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları 1 trilyon 681 milyar liraya yükseldi. Tarım ürünü üretici fiyatlarında yıllık artış oranı ise yüzde 142.84 olarak gerçekleşti.”

KISA VADELİ BORÇ REKORU

Uzun vadeli dış borç bulmakta zorlanan Türkiye'nin 2022'de kısa vadeli dış borç rekoru kırdığı vurgulanan raporda “Orijinal vadesi bir yıl ve daha kısa olan dış borçlar 26.4 milyar dolar artarak 145.6 milyar dolara kadar yükselirken, orijinal vadesine bakılmaksızın bir yıl içerisinde ödenmesi gereken dış borç tutarı da 190.2 milyar dolara çıktı. Özel sektörün dış borcu geçen yıl 4.2 milyar dolar artarak 235.4 milyar dolara yükseldi” denildi.

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