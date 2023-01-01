Emeklilerden aylıklarına asgari ücret oranında artış talebi

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, "Emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı, yüzde 70'e yükseltilmeli" dedi.

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, EYT düzenlemesinde yaş sınırı getirilmemesinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, düzenlemenin milyonlarca çalışanın yeni yıla mutlu şekilde girmesini sağladığını söyledi.

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla milyonlarca kişinin emekli olacağına ve emekli sayısının 16 milyonu bulacağına dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:

“Emeklilik, bu ülke için yıllarca değer üreten, prim ödeyen herkesin en doğal hakkı. TÜED olarak istiyoruz ki emeklilik hakkına sahip olanlar aileleriyle birlikte güzel şekilde geçinebileceği gelire sahip olsun. Maalesef bu günümüz şartlarında pek mümkün değil.

Bugün emekliler yapılan hatalı düzenlemelerin mağduru durumunda. Geçmişte 4447 ve 5510 sayılı kanuni düzenlemelerle asgari aylık bağlama oranı yarı yarıya düşürüldü. Bunun sonucu olarak emekli aylıkları da aynı oranda azaldı”

‘ALT SINIR AYLIK BAĞLAMA ORANI YÜZDE 70 OLMALI’

Ergün, 2000 öncesi dönemde asgari ücretle çalışan işçilerin net asgari ücretin üzerinde emekli aylık aldığını belirterek, “Emekli aylıkları, net 8 bin 506 lira olan yeni asgari ücretin bir hayli altında kaldı. Emekli aylıklarında kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı, yüzde 70’e yükseltilmeli” talebini dile getirdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3 BİN 500 TL

En düşük emekli aylığının devlet katkısıyla 3 bin 500 lira düzeyinde olduğunu anımsatan Ergün, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 20 yılda taban emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki makas emeklinin lehineyken, tersine döndü. Bugün milyonlarca emekli, en düşük emekli aylığı olan 3 bin 500 lira alıyor. Asgari ücretin bile düşük bulunduğu bir ortamda, milyonlarca emekli, asgari ücret rakamının yaklaşık yarısına bir ay geçinmek durumunda kalıyor.

Bunu gidermek için öncelikle emekli aylıklarına asgari ücret seviyesi ve artış oranı dikkate alınarak zam yapılmalı, ardından da 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek bir intibak düzenlemesi hayata geçirilmeli” (AA)

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