En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan maaş zammı yaklaşan seçim sayesinde emekli vatandaşların yüzünü güldürdü. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500'e çıkartıldı. En düşük emekli maaşına yapılacak zammın önümüzdeki hafta yasalaştırılması bekleniyor, nisan ayında hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

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Enflasyon nedeniyle maaşları buhar olan, açlık sınırı altında yaşamaya çalışan emekli vatandaşların bir bölümüne maaş zammı geldi. En düşük emekli maaşının 2 bin lira artırılacağını duyurularak 7 bin 500 TL olacağı açıklandı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Erdoğan, konuşmasında en düşük emekli aylığının 2 bin lira artırılacağını duyurdu. Böylece en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak.

Konuyla ilgili Twitter adresinden de bir paylaşım yapan Erdoğan, “En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan en düşük emekli maaşına yapılacak zamma yönelik yeni bir açıklama geldi.

Ön çalışma yapıldığını belirten Akbaşoğlu, “Önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz” dedi.

Akbaşoğlu “Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Zamlı maaşların bir sonraki emekli maaşı ödeme tarihlerinde yani nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.