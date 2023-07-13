Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonu tek haneye indireceklerini söyledi. Erdoğan, Litvanya ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan uçaktaki konuşmasında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Uluslararası rezerv birikimini artırmak için rasyonel politikaları hayata geçirdiklerini ve uluslararası yatırımları ülkeye çekmek için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, enflasyonun tek haneye düşeceğini söyledi.

‘ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK’

Merkez Bankası rezervleri ile ilgili konuşan Erdoğan, “1 aylık dönemde Merkez Bankası net rezervleri 14,2 milyar dolar iyileşme gösterdi. Bu rakamlar ekonomi, finans, ticaret çevrelerine güven ve cesaret veriyor” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, “Vatandaşlarımız müsterih olsun, enflasyonu yine tek haneye indireceğiz. Ekonomiyi güçlendirecek, Türkiye'yi büyütecek adımları attık, atıyoruz” dedi.

Türkiye’de mayıs ayında yıllık enflasyon yıllık 39,59 seviyesinde gerçekleşmişti. Enflasyon önceki yıllarda uygulanan düşük faiz politikalarının ardından yükselen döviz kurları neticesinde geçtiğimiz ekim ayında yüzde 85,5 seviyesine kadar tırmanmıştı.

ULUSLARARASI YATIRIMLAR

Körfez ülkelerine yapılan ziyaretlerle ilgili de konuşan Erdoğan, “Daha önceki görüşmelerimizde ‘Türkiye’ye ciddi yatırımlar yapmaya hazırız' dediler. Bunu bu ziyaretle noktalamış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan ayrıca, “Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum” dedi. (AA)