Erdoğan ve Barzani arasında petrol görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük-Ceyhan boru hattından akışın tekrar başlaması gündemiyle ziyarete gelen İKBY Başbakanı Barzani ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattından petrol sevkiyatının tekrar başlaması ve diğer konuları ele almak üzere Ankara’yı ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Kürt Bölgesel Yönetimi başbakanlığına yakın üst düzey bir Kürt yetkili, “Bölgedeki güvenlik de dahil olmak üzere farklı konular ele alınabilir. Ancak petrol ihracatı öncelikli olacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan görüntülere göre görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

Uluslararası tahkim mahkemesinin mart ayında Türkiye’yi Irak’a tazminat ödemeye mahkum eden kararının ardından Türkiye, Irak merkezi hükümetinin talebiyle hattan petrol akışını kesmişti.

Başka bir Kürt yetkili, Barzani’nin ziyaretinin Kürt Bölgesel Yönetimi için hayati bir nakit kaynağı olan petrol ihracatının yeniden başlamasını hızlandırmanın yollarını bulmayı amaçladığını söyledi.

TÜRK HEYETİ BAĞDAT’I ZİYARET ETTİ

Barzani’nin ziyareti hattın tekrar devreye alınmasını için Türkiye’den bir heyetin dün Bağdat’a yaptığı ziyareti izledi. Iraklı bir yetkili, Iraklı petrol yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından, görüşmede petrol sevkiyatının tekrar başlamasının ele alındığını, kararın hemen alınmayacağını ve görüşmelerin devam edeceğini söylemişti.

Tahkim mahkemesi Türkiye’nin, Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden Kürt Bölgesel Yönetimi’nin petrol ihracatına göz yumması nedeniyle Irak’a yaklaşık 1,5 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetti. Ceza 2018 dönemine kadar yapılan sevkiyatı kapsıyor.

Kaynaklar daha önce tazminat ödemek istemeyen Ankara’nın 1,5 milyar dolar tazminat konusunda Bağdat ile birebir görüşmek istediğini ifade etmişler, ayrıca 2018 yılından sonraki sevkiyatlarla ilgili olan tahkimin de sulhe kavuşmasını istediğini ifade etmişlerdi.

IKBY başbakanlığından yapılan açıklamada, Barzani’nin “Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yollarını araştırmak” için Türkiye dışişleri bakanı ve üst düzey hükümet yetkilileriyle de görüşeceği belirtildi. (REUTERS)

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