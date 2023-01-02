ESK’dan ete zam
Et ve Süt Kurumu, çiftçiden aldığı büyükbaş hayvan eti alımında kilo başına 13 TL ila 26 TL arasında zam yaptığını duyurdu. Alım fiyatlarında yapılan bu artışın ESK'nın satış fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
Et ve Süt Kurumu (ESK), çiftçiden satın aldığı dana karkas etin kilogram fiyatını yüzde 28,8 artırarak 116 TL’ye çıkardı.
Yeni alım fiyat listesini internet sitesinden duyuran ESK, büyükbaş hayvan eti alımında kilo başına 13 TL ila 26 TL arasında zam yaptı.
KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI DA ARTTI
ESK, küçükbaş hayvan eti alımında da kiloda 5-8 lira arasında fiyat artışına gittiğini duyurdu.
Böylece, kuzu karkasın kilogram fiyatı yüzde 7,6 artışla 99 TL’ye çıkmış oldu.
Alım fiyatlarında yapılan bu artışın satış fiyatlarına da yansıması bekleniyor.