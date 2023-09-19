Abone Ol

Euro Bölgesi’nde enflasyon ağustosta yüzde 5,2 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre Euro Bölgesi'nde enflasyon, ağustosta yıllık bazda yüzde 5,2 seviyesine düştü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Euro Bölgesi’nde enflasyon ağustosta yüzde 5,2 oldu

Euro Bölgesi’nde enflasyon, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 5,2 seviyesinde belirlendi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin ağustos ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi’nde temmuzda yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 5,2 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi’nde temmuzda enflasyon, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 oldu.

Euro Bölgesi’nin öncü verilerinde ağustos ayı enflasyonu yıllık yüzde 5,3, aylık yüzde 0,6 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verilerden düşük seviyede gerçekleşti.

AB ENFLASYONU

AB’de ise temmuzda yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 5,9 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, Ağustos 2022’de Euro Bölgesi’nde yüzde 9,1, AB’de ise yüzde 10,1 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi’ndeki enflasyonun yüzde 2,41’i hizmetler, yüzde 1,98’i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,19’u enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

ÜLKELERİN ENFLASYON ORANLARI

Yıllık enflasyon, ağustosta Macaristan’da yüzde 14,2, Çekya’da yüzde 10,1, Slovakya’da yüzde 9,6, Polonya’da yüzde 9,5 ve Romanya’da yüzde 9,3 oldu.

Söz konusu dönemde enflasyon, Almanya’da yüzde 6,4, Fransa’da yüzde 5,7 ve İtalya’da yüzde 5,5 seviyesinde ölçüldü. (AA)

OECD Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini yükselttiİlginizi ÇekebilirOECD Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini yükseltti'Parayı Al ve Kaç' eseri beğenilmedi... Boş tuval için aldığı 75 bin doları geri istedilerİlginizi Çekebilir'Parayı Al ve Kaç' eseri beğenilmedi... Boş tuval için aldığı 75 bin doları geri istedilerYÖK'ten özel üniversitelere ücret uyarısıİlginizi ÇekebilirYÖK'ten özel üniversitelere ücret uyarısıRusya’nın otomobil ithalatında Çin’in payı yüzde 90’ı geçtiİlginizi ÇekebilirRusya’nın otomobil ithalatında Çin’in payı yüzde 90’ı geçti
X Reklam