Euro Bölgesi’nde enflasyon ağustosta yüzde 5,2 oldu
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre Euro Bölgesi'nde enflasyon, ağustosta yıllık bazda yüzde 5,2 seviyesine düştü.
Euro Bölgesi’nde enflasyon, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 5,2 seviyesinde belirlendi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin ağustos ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.
Verilere göre, Euro Bölgesi’nde temmuzda yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 5,2 olarak ölçüldü.
Euro Bölgesi’nde temmuzda enflasyon, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 oldu.
Euro Bölgesi’nin öncü verilerinde ağustos ayı enflasyonu yıllık yüzde 5,3, aylık yüzde 0,6 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verilerden düşük seviyede gerçekleşti.
AB ENFLASYONU
AB’de ise temmuzda yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 5,9 seviyesinde belirlendi.
Enflasyon, Ağustos 2022’de Euro Bölgesi’nde yüzde 9,1, AB’de ise yüzde 10,1 seviyesindeydi.
Euro Bölgesi’ndeki enflasyonun yüzde 2,41’i hizmetler, yüzde 1,98’i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,19’u enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.
ÜLKELERİN ENFLASYON ORANLARI
Yıllık enflasyon, ağustosta Macaristan’da yüzde 14,2, Çekya’da yüzde 10,1, Slovakya’da yüzde 9,6, Polonya’da yüzde 9,5 ve Romanya’da yüzde 9,3 oldu.
Söz konusu dönemde enflasyon, Almanya’da yüzde 6,4, Fransa’da yüzde 5,7 ve İtalya’da yüzde 5,5 seviyesinde ölçüldü. (AA)