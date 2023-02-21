Euro Bölgesi’nde iktisadi faaliyet göstergesi şubatta beklentileri aştı
Euro Bölgesi bileşik satın alma yöneticileri endeksi, şubatta 52,3 ile beklentilerin üzerinde geldi.
Euro Bölgesi ekonomisinin durumu hakkında gösterge kabul edilen, imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI), hizmetler PMI’daki artışın desteğiyle şubat ayında beklentilerin üzerinde 52,3 seviyesinde açıklandı.
Geçen ay nihai veri 50,3 seviyesinde açıklanmıştı.
Reuters anketine katılan ekonomistler, bileşik PMI’ın 50,6 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.
Hizmetler sektörü alt endeksi şubat ayında 53,0 ile 51,0 seviyesindeki beklentilerin üzerinde açıklandı.
İmalat PMI ise şubat ayında 48,5 ile 49,3 seviyesindeki beklentilerin altında açıklandı.
Bu veride 50 puanın üstü büyümeye, altı küçülmeye işaret ediyor. (REUTERS)