Evlilik kredisi şartları neler? Evlilik kredisinde 150 bin TL detayı…

Son yıllarda yükselen enflasyon ve arka arkaya gelen zamlar nedeniyle evlenmeleri zorlaşan vatandaşlara evlilik kredisi imkanı verilecek. Evlilik kredisi hakkında konuşan Bakan Göktaş, projeden 18-27 yaş aralığının yararlanabileceğini belirterek 4 yıl geri ödemesiz, sıfır faizle kredi verileceğini açıkladı. Henüz miktar açıklanmamış olmasına rağmen AKP seçim vaatleri beyannamesinde evlilik kredisinin 150 bin TL olacağı belirtilmişti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin gözü, kulağı verilecek olan evlilik kredisinde. Yakın zamanda meclise sunulması beklenen evlilik kredisi, 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli ve 150 bin lira faizsiz olarak verilecek. Yaş şartı getirilmesi de beklenen evlilik kredisi için Aile ve Gençlik Bankası pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağını duyurdu.

EVLİLİK KREDİSİ NEDİR, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada evlilik kredisi hakkında konuştu;

“Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası’na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.”

YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, gençlere evlilik kredisi verilmesi için kurulacak Aile ve Gençlik Bankası projesine ilişkin konuşan Bakan Göktaş, “Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclis’in tasarrufunda ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şu anda hazır. 18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis’te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış olmak gibi. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 4 yıl geri ödemesiz, sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak. Top Meclis’te, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

Seçim vaatleri arasında yer alan evlilik kredisi şu şekilde beyannamesinde “Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceği” şekilde yer aldı.