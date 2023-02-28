EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? EYT için tarih verdi

EYT, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi ancak TBMM'de deprem nedeniyle bir ara verilmesi nedeniyle yasalaşamadı. Bugün çalışmalarına yeniden başlayacak olan mecliste ana gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar olacak, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum” diye konuştu.

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8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısını tamamlayanların beklediği EYT meclisin çalışmalara ara vermesi nedeniyle henüz yasalaşamamıştı. Deprem nedeniyle verilen 21 günlük aradan sonra meclis bugün çalışmalarına EYT ile başlayacak.

EYT İÇİN TARİH VERDİ

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili açıklama geldi.

“TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM calışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi” diyen Elitaş, “Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT” dedi.

Elitaş, “Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum” diye konuştu. (DHA)

AKP’DE “EYT ERTELENSİN” TALEBİ

Hafta içinde yapılan AKP MYK toplantısında deprem sonrasında alınacak tedbirler görüşüldü.

Bazı MYK üyeleri, depremin oluşturduğu büyük zarara dikkat çekti ve Hazine’ye büyük yük olacağını belirttikleri EYT düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesini önerdi. Hatta bir MYK üyesi “EYT düzenlemesini bir yıl erteleyelim” ifadesini kullandı.

‘GERİ DÖNÜŞ YOK, AYNEN GEÇSİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesinde geri adım atılmayacağını söyledi. “Söz verdik, geri dönüş yok” diyen Erdoğan, bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu’nun çalışması halinde EYT düzenlemesinin mevcut haliyle yasalaşmasını istedi.

Meclis, 21 Şubat Salı günü deprem sonrasında çalışmalarına başlayacak. Salı veya Çarşamba günü EYT düzenlemesinin de Meclis’ten geçmesi bekleniyor.

2 MİLYON 250 BİN KİŞİ EMEKLİ OLACAK

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 milyon 250 bin kişinin hemen emekli olması, 4 milyon kişinin ise 3-4 yıl içerisinde prim günlerini doldurdukça emeklilik hakkı kazanması bekleniyor.

1 GÜN İÇİN 15 YIL BEKLEYECEKLER

EYT'den 8 Eylül 1999 ve önceki tarihlerde sigortalı olarak çalışanlar yararlanabilecek. Bu tarihten sonra işe girenler ise yaş şartına tabi olacaklar. Düzenlemeyi komisyonda savunan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bir soru üzerine, 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girmiş bir sigortalının 43 yaşında emekli olacağını, 9 Eylül 1999'da işe girenlerin emekli olmak içinse 60 yaşını bekleyeceklerini söyledi.

Muhalefet ayrıca 8 Eylül 1999 şartını da eleştiriyor ve bir gün ile EYT'yi kaçıranların 15 yıl daha çalışma zorunda kalacağına dikkat çekerek, düzenlemede 31 Aralık 1999 tarihinin baz alınmasını istedi. Muhalefetin bu tarihe ilişkin itirazının en büyük nedeni ise 1999 yılında yaşanan Düzce ve Marmara depremi nedeniyle yurttaşların sigorta başlangıcının geç yapılmış olması.

Muhalefet, staj yapanların da teklif kapsamına alınmasını istiyor. Muhalefet ayrıca intibak düzenlemesi de yapılması gerektiğini komisyon görüşmeleri sırasında savundu. Yüzde 30 olan aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesi gerektiği de muhalefetin önerileri arasında yer aldı. Muhalefet, 1999 öncesi aylık bağlama oranının yüzde 70 olduğunu anımsattı. Muhalefet eksik gördüğü bu kısımların düzeltilmesi için önergeler verdi ancak bu önergeler AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Rakamlarla EYT:

Mart 2023'te emekli olacak kişi sayısı: 2 milyon 200 bin kişi

Toplamda emekli olacak kişi sayısı: 4 milyon 800 bin kişi

Mart-Aralık 2023'te bütçeye toplam yükü: 194.4 milyar TL

Mart 2023'te emeklilik hakkı kazanacak kişi sayısı:

* SGK'li: 1.7 milyon

* Bağ-Kur’lu: 89 bin

* Emekli Sandığı: 496

* Emekli olup çalışacak kişi sayısı: 1 milyon 700 bin

* Emekliye ayrılıp istihdamdan çıkacak kişi sayısı: 550

* Emekliliği hak edecek 2.2 milyon kişinin ortalama yaşı: 48.5, emekliliğe kalan ortalama süresi: 6.3 yıl

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999’dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK’ye yapılacak.

EYT İÇİN STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARINA KÖTÜ HABER

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan düzenleme sonrası yaklaşık 2.5 milyon kişi emeklilik hakkı kazanacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in “Onlar mağdur değildir” dediği stajyer ve çıraklar bilfiil çalıştıkları günlerin prim günlerine sayılmasını istiyor.

Çıraklık ve staj başlangıcının emeklilik için esas alınmasını içeren kanun teklifinin Meclis gündemine alınması önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'na tabi EYT'lilerin emeklilik koşulları neler olacak?

Emeklilik için prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT'liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. Bu SSK'lılar için 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).

BORÇLANMA İLE EMEKLİLİK OLABİLECEK Mİ?

Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olan ve sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999-8 Mart 2001 tarihi arasında olanlar 18 aylık askerlik borçlanması yaptıklarında, sigorta başlangıç tarihi borçlandıkları süre kadar geriye çekilecek. Sadece sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 tarihine çekecek şekilde borçlanmaları yeterli bulunuyor.

ASKERİ BORÇLANMA YAPILABİLECEK Mİ?

İlk sigortalı olduğu tarihten önce askere gidenler askerlik borçlanması yaparak, ilk sigortalı olduğu tarihi öne çekebilirler. Böylece EYT'den yararlanma tarihi de öne gelmiş olur.

Askerlik ve doğum borçlanması ile yurt dışı borçlanmalar için ödenen primler güncel asgari ücret üzerinden hesaplandığı için hizmet borçlanması dilekçesini 31 Aralık 2022 tarihine kadar verenler bu yılki asgari ücret üzerinden, 1 Ocak 2023 tarihinden sonra dilekçe verenler ise yüzde 54.66 oranında zamlanan yeni asgari ücret üzerinden prim ödeyecekler.