EYT’li esnaf müjde bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, EYT düzenlemesinden faydalanamayan esnaf ve sanatkarın müjdeli haber beklediğini ifade etti.

Sozcu.com.tr

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CEM YILDIRIM

EYT düzenlenmesinden faydalanamayan çok sayıda esnaf ve sanatkarın beklentilerinin karşılanmasının tam zamanı olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkarlarımız, tarım çalışanları, staj mağdurları ve ihyadan dolayı kayıtları olduğu halde emekli olamayan binlerce esnafımız EYT'den faydalanmak istiyor. Artık bu konuda müjdeli bir haber verilmesini dört gözle bekliyoruz. Verilecek müjdeli haber ile birlikte özellikle norm birliğinde eşitliğin sağlanması, çalışma hayatında verilen emeklerin karşılığının alınması bakımından çok önemli” dedi.

Palandöken yaptığı açıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağ-Kur'lu, SSK'lı ve Emekli Sandığı'na tabi tüm çalışanların sorunlarının birlikte çözülebileceği bir yer. Ancak norm birliği olmadığı için SSK'lı çalışanlar 7 bin 200 prim günü ile emekli olurken Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarlar 9 bin prim gününde emekli oluyor. Norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda, eşit şartlarda ve eşit ücretle emekli olabilmeli. Yanında çalışanın kendinden çok maaş aldığı bir sistemin yanlış olduğunu savunuyoruz. Yıllarca ekonomiye ivme kazandıran, ödediği vergilerle devlete ciddi bir kaynak sağlayan esnafın bu konudaki mağduriyeti zaman kaybedilmeden giderilmeli” diye konuştu.

Staj süresinin emekliliğe sayılması gerektiğini belirten Palandöken, “Bu mağduriyetlerin giderilmesi, aileleri ile birlikte milyonlarca insanın sevinmesi bakımından çok önemli. Esnafımızın beklentilerinin karşılık bulmasının tam zamanı” dedi.

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