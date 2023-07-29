Fabrikalar göçüyor işsizlik patlar

Öz İplik-İş Sendikası Başkanı Ay, tekstil ve konfeksiyon fabrikalarının yurt dışına göç ettiğini, göçün durdurulamaması halinde işsizliğin patlayacağını söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde örgütlü Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, ekonomik krizin kendi sektörleri ve çalışanlarını vurduğunu, ünlü markaların fabrikalarını yurt dışına taşıdığını söyledi. Ay, son bir yılda tekstil ve konfeksiyon sektöründeki çok sayıda ünlü markanın üretildiği fabrikaların Mısır, Cezayir, Tunus ve Bangladeş gibi ülkelere gittiğini, 604 küçük işletmenin kapandığını, 134 bin işçinin de işinden olduğunu bildirdi. Sektörü ayakta tutacak yeni çözüm yolları ve politikalar geliştirilmesi için ekonomi yönetimine çağrıda bulunan Ay, aksi halde 20 milyar dolar ihracat ve 1.5 milyon istihdama sahip sektörde çok büyük kayıplar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

KİMSENİN KILI KIPIRDAMIYOR

Öz İplik-İş Sendikası yönetimi, basın bayramı kapsamında gazetecilerle sohbette buluştu. Toplantıda konuşan Başkan Rafi Ay, son dönemde hazır giyim ve tekstil sektöründe ciddi bir sorunun baş gösterdiğini belirterek, “Yıllardır Türkiye'de imalat yaptıran küresel markalar ilk kez başka ülkelere gitmeye başladı. Bu markaların gittikleri zaman geri gelmeleri zordur. İhracatta gerileme var. İstihdamda kayıp var” dedi. Emekçilerin yaşananlar nedeniyle çok öfkeli olduğunu belirten Ay, istihdam azalırken, iç pazar daralırken, markalar Türkiye'den çıkarken, ihracat düşerken kimsenin kılının kıpırdamadığını söyledi. Ay, “Emekçiler olarak biz bunun mağduru olmak istemiyoruz. Sektör kurtarılamazsa 20 milyar dolar ihracatı, 1.5 milyon işçiyi kaybederiz” dedi. Ay, çözüm için markalaşmaya ağırlık verilmesi, mevcut markaların satın alınması ve istihdama vergisel desteklerin sağlanması önerilerinde bulundu.