Fahiş fiyat uygulayan 17 bin 278 firmaya 11,2 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, 2023'ün ilk 5 ayında aldatıcı fiyat uygulamalarına karşı yapılan denetimlerde 17 bin 278 firmanın 11 bin 301 adet ürününde aykırılık tespit edildiğini ve toplam 11,2 milyon TL para cezası kesildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanlığı aldatıcı fiyat uygulamalarına karşı yapılan denetimlerle idari para cezası kesilen firma sayısını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “2022’de 63 bin 3 adet firma nezdinde 1 milyon 216 bin 164 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 23 bin 536 adet aykırılığa ilişkin olarak toplam 11,9 milyon TL idari para cezası, 2023’ün ilk 5 ayında ise 17 bin 278 adet firma nezdinde 335 bin 154 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 11 bin 301 adet aykırılığa ilişkin olarak toplam 11 milyon 244 bin 727 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

FARKLI SATIŞ FİYATI-KASA FİYATINA DENETİM TALİMATI

Açıklamada ayrıca, son dönemlerde basına yansıyan bazı haberlerde kur ve fiyat artışı sebebiyle ürün etiketlerinin mevzuata uygun şekilde güncellenmemesi sonucunda fiyat etiketleri ile kasa fiyatları arasında farklılıklar oluştuğuna da değinildi.

“Bu durumun önemli ölçüde tüketici mağduriyetine neden olduğu dile getirildiğinden fiyat etiketlerinin güncel ve gerçeği yansıtan fiyatları belirtir şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir” denilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bu doğrultuda 10 Haziran 2023 tarihli sosyal medya paylaşımında yer alan ve malin kasa fiyatının etiket fiyatının iki katı farklı çıktığına dair tüketici mağduriyetine binaen Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlüklerine; başta ithal elektronik ürünler olmak üzere zincir teknoloji mağazalarında satışa sunulan ürünlerin satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yaygın ve yoğun denetimlerin yapılması talimatı verilmiştir.”