Finansal hizmetlere güven şubatta azaldı

TCMB verilerine göre finansal hizmetlere olan güven şubatta bir önceki aya göre 4,4 puan azaldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) Şubat 2023 verilerini yayımladı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarıyla derlenen verilere göre, şubatta FHGE, bir önceki aya göre 4,4 puan azalış kaydederek 141,3 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıfladı, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendi.

Son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

ALT SEKTÖRLER

“Finans ve Sigorta Faaliyetleri” sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre “Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” sektöründe yüzde 3,8, “Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)” sektöründe yüzde 16,1 ve “Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” sektöründe yüzde 15,8 azalış oldu.

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