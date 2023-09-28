Finansal varlıkların yüzde 85’i en zengin yüzde 10’un elinde

2022'de küresel çapta hanehalkının finansal varlıklarında yüzde 2,7'lik düşüş oldu. Ayrıca servet eşitsizliğinde çarpıcı rakamlar sürdü. Raporda Türkiye ile ilgili de detaylar yer aldı. İşte Allianz, Küresel Servet Raporu'nun ayrıntıları...

Sozcu.com.tr

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Küresel sigorta ve finansal yatırım şirketi Allianz, “Küresel Servet Raporu”nun 14. baskısını açıkladı.

Yaklaşık 60 ülkenin hanehalkı servet ve borç durumunu detaylı olarak inceleyen rapor, 2022’de menkul kıymetlerin ve sigorta/emeklilik varlıklarının gerilediğini, mevduatların ve gayrimenkullerin ise değerinin arttığını ortaya koydu.

‘VARLIK FİYATLARI GERİLEDİ’

Raporda öne çıkan bölümler şöyle oldu:

* 2022, tasarruf sahipleri için korkunç bir yıldı. Varlık fiyatları genel olarak düştü. Küresel çapta hanehalkının küresel finansal varlıklarında yüzde 2,7’lik bir düşüş oldu. Bu rakam, 2008’deki Küresel Mali Krizden (GFC) bu yana en güçlü düşüş olarak gerçekleşti.

* Ancak bazı varlık sınıfları diğerlerinden daha fazla zarar gördü. Menkul kıymetler yüzde 7,3, sigorta/emeklilik varlıkları yüzde 4,6 geriledi. Yeni tasarruflar 2022’de yüzde 24 oranında azaldı.

* Banka mevduatları Covid-19 pandemisi öncesindeki uzun vadeli trendle büyük ölçüde uyumlu olarak yüzde 6 ile güçlü bir büyüme gösterdi.

* Genel olarak, 6,6 trilyon Euro değerinde finansal varlık kaybedildi ve 2022 sonunda toplam finansal varlık 233 trilyon Euro oldu.

SERVET EŞİTSİZLİĞİ BÜYÜYOR

* Dünya nüfusunun en zengin yüzde 10’u 2022’de toplam net finansal varlıkların yüzde 85’ine sahip oldu.

* Ulusal servet dağılımının analizi hayal kırıklığı yaratırken yalnızca birkaç ülkede, özellikle de Güney Afrika ve Türkiye gibi çok eşitsiz dağılıma sahip ülkelerde ilerleme kaydedildi. Buna karşılık, Brezilya, Meksika, Rusya, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere pek çok gelişmekte olan ülkede servet dağılımı daha da kötüleşti.

* Öte yandan mülk sahipleri 2022’de de güçlü değer artışlarının keyfini çıkarmaya devam etti. Gayrimenkul fiyatlarında 2022’de artış yüzde 8,8 oldu. Ancak faiz oranlarındaki artış nedeniyle gayrimenkul talebindeki düşüş, 2023’te konut fiyatlarındaki düşüşe yansıyacak.

TÜRKİYE BÖLÜMÜ

Raporda Türkiye’ye ilişkin bazı detaylara da yer verildi. Buna göre, Türkiye’de toplam brüt finansal varlıklar 365 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Brüt finansal varlıklardaki yıllık artış miktarı yüzde 70,2 olurken bu artışın sebebinin yüksek enflasyon olduğu belirtildi. Kişi başına düşen varlık miktarı ise 4 bin 310 Euro oldu.

Türkiye’de net finansal varlıklar 273 milyar dolar olurken net finansal varlıklardaki yıllık büyüme yüzde 74,7 oldu. Kişi başına düşen net finansal varlık miktar ise 3 bin 220 Euro oldu. Türkiye’nin Gini katsayısı ise 0,76 oldu.

Servet eşitsizliğini temsil etmeyi amaçlayan bir istatistiksel dağılım ölçüsü olan endeksin 1’e yaklaşması tam eşitsizliği, 0 olması ise tam eşitliği temsil ediyor.

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