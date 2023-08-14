Fitch: Pirinç fiyatları daha da yükselebilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'deki şiddetli yağmur ve sel felaketlerinin küresel pirinç fiyatlarını daha fazla yükseltebileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın önde gelen pirinç üreticisi Çin şiddetli yağmur ve sel riskleriyle boğuşurken, küresel pirinç piyasaları daha fazla baskı altına girebilir.

Fitch Ratings geçtiğimiz günlerde küresel pirinç fiyatları ile ilgili bir rapor kaleme aldı. Raporda, “Çin’in tahıl üreten kuzeydoğu bölgesinde verimi azaltacak olan şiddetli yağmurlar, zaten yüksek olan küresel pirinç fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturacak” ifadelerine yer verildi.

SON YILLARIN EN BÜYÜK FELAKETİ

Çin, son haftalarda yıkıcı sellerin yarattığı sorunlarla boğuşuyordu. Dokuzuri Tayfunu, Kuzey Çin’in son yıllarda gördüğü en büyük felaketlerden biri olurken başkent Pekin, 140 yılın en şiddetli yağışlarıyla sarsıldı.

Rapora göre dünyanın en büyük pirinç üreticisi Çin, pirinç üretiminin yüzde 23’ünün gerçekleştiği üç eyalet olan İç Moğolistan, Jilin ve Heilongjiang’da sel uyarısı seviyelerini yükseltti.

HASAR NET DEĞİL

Kredi derecelendirme kuruluşu, bu üç bölgedeki birçok önemli tahıl üretim bölgesinin şiddetli yağmurlardan ve Dokusuri Tayfunu’ndan etkilendiğini belirterek zarar gören tahıl tarlalarında verimin azalacağını ancak hasarın tam boyutunun net olmadığını ifade etti.

Fitch, ülkenin kendi hasadı yetersiz kalırsa daha fazla pirinç ithal etmeye çalışması gerekebileceğini bu durumun da küresel pirinç fiyatlarını daha da yükseltebileceğini belirtti.

SON 12 YILIN ZİRVESİNDE

BM Gıda ve Tarım Örgütü Tüm Pirinç Fiyat Endeksi’ne göre, küresel pirinç fiyatlarının son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı görülmüştü.

Öte yandan Hindistan’ın geçen ay basmati dışı beyaz pirinç ihracatını yasaklaması ve Tayland’ın su tasarrufu yapmak amacıyla çiftçileri daha az pirinç ekmeye çağırmasıyla pirinç fiyatlarının daha da yükseleceğini tahmin ediyor.

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