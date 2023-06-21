Fiyatlar 9 kat arttı alım gücü düşüşte

Vatandaş için temel gıda ürünlerine erişmek dahi hayal oldu. Hayat pahalılığı içinden çıkılmaz hale geldi. ‘Abur cubur’ sepetini doldurmanın bedeli 580 TL’ye kadar çıktı. Aynı alışveriş sepeti 2014’te 62 TL’ye doluyordu.

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından adeta içinden çıkılmaz bir krize sürüklendi. Yeni Ekonomi Modeli ile yükselişe geçen enflasyonla birlikte halkın geçim derdi büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022'nin Ekim ayında açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 85.5'e çıktı. Türkiye, bu rakam ile Avrupa'da ve G-20 ülkeleri arasında birinci sıraya çıkarken, vatandaş için de temel gıda ürünlerine erişmek, kiraya çıkmak, araba almak hayal oldu. Kilo ile alışveriş dönemi geride kalırken, vatandaşın meyve ve sebzeyi tek tek alması bile çare olmadı. Dar gelirli için sağlıklı

beslenmek de iyice zorlaştı.

FİYATLAR YERİNDE DURMADI

2014'te bilinen bir market zincirden, içinde; et, peynir, yoğurt, yumurta gibi temel gıda ürünlerinin bulunmadığı, ‘abur cubur' olarak adlandırılan ürünlerin yer aldığı bir alışveriş için ödenen 62.23 TL'lik fişin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Bugün ise aynı sepetin bedeli 9 kat artışla, 580 TL'ye çıktı. Alım gücü ürün fiyatlarıyla aynı doğrultuda artmayan vatandaşlar ise “Ülkede ucuz hiçbir şey kalmadı. Yemek, içmek en temel ihtiyaçlarımız olmasına rağmen ulaşamıyoruz. Türkiye battı, battı, battı, battı” diyerek tepkilerini gösterdi.

– Ayten Alkın: Alım gücüm 10 kat çöktü

Alım gücüm 10 kat çöktü. Hangi markette hangi gıdalar ucuz bakıyorum. Türkiye battı, battı, battı.

– Yaşar Temizer: Acınası durumdayız

Ülkede ucuz olan bir şey kalmadı. Ülkenin durumu günden güne kötüye gidiyor. Gerçekten acınası durumdayız.

– Oya Sütçü: Enflasyon ile mücadele etsinler

Enflasyonla mücadele etmiyorlar. Enflasyona bizi ezdirerek değil, enflasyonu durdurarak mücadele etsinler.

– İbrahim Durmuş: Her şey daha da pahalanacak

Bir öğrenci olarak, almakta zorluk çekmediğim bir ürün yok. Her şey çok muhtemelen daha pahalanacak.