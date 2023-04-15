Fiyatlar uçunca tencereler otla kaynamaya başladı

Sebze, kuru bakliyat, et almakta zorlanan vatandaşların imdadına mevsimlik otlar yetişti. Ege Bölgesinde pazarcı tezgahlarındaki sebzeler yerini doğal ortamda yetişen yöresel otlara bıraktı. Soğan’a 30, yeşil fasulyeye 40-50 lira veremeyen vatandaş kilosunu 10-15 liraya aldığı otlarla öğün geçirmeye başladı.

Latif SANSÜR

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Çarşı pazarda, fiyatları sürekli yükselen ürünlerle tenceresini kaynatmakta zorlanan vatandaşın imdadına mevsimlik otlar yetişti.

Doğada, doğal ortamda yetişen yenilebilir otlarıyla ünlü Ege Bölgesinde, pazarcı tezgahlarındaki yeşil fasulye, patlıcan, kabak gibi sebzeler yerini mevsim otlarına bıraktı.

Semt pazarlarında tezgahların yarısından fazlasında, Arapsaçı, Ebe Gümeci, Eşek Helvası, Isırgan Otu, Sarmaşık, Keme, Hindi Bahar, Radika, Turp Otu, Kuzu Kulağı, Gelincik, Yaban Soğanı, Cipez, Hardal Otu ve kavurmalık karışık otlar satılmaya başlandı.

Yüksek fiyatları nedeniyle yemeklik sebze almakta zorlanan vatandaşlar, doğadan toplandığı için fiyatı nispeten daha ucuz olan bu otlara yöneldi.

VATANDAŞ TARLA VE BAHÇELERDEN TOPLUYOR

Kilosu 10 liradan başlayan otların en pahalısı olan doğal Arap Saçı 40 liradan satılıyor.

Geçmiş yıllarda zenginlerin yiyebildiği Şevketi Bostan ise 90 ile 120 lira arasında değişen fiyatıyla yine mevsimlik otlar içindeki liderliğini sürdürüyor.

Pazardan almak istemeyenler ise ekilmemiş, tarla ve bahçelerden, dere kenarlarından sevdiği otları toplamayı tercih ediyor.

KAVURMA, SALATA, GÖZLEME VE BÖREKTE KULLANILIYOR

Genellikle ilkbahar aylarında tezgahlarda yerini alan otların çeşitlerine göre böreği, gözlemesi yapılıyor. Arap Saçı, Sarmaşık, Keme gibi otlar ise kavrulduktan sonra isteğe göre üzerine yumurta kırılarak veya yoğurtla yeniliyor.

Büyük bölümü ise hafif haşlandıktan sonra zeytinyağı ve limon ile sofralarda yerini alıyor. Ebe Gümeci, Kuzu Kulağı gibi bazı otlar salata olarak tüketiliyor. Pazarın kralı Şevketi Bostan'ın kuzu eti ile yapılan yemeği ise sadece geliri olanların sofralarını süslüyor.

“YARARLARI DA VAR”

Otları ucuz olduğu kadar şifalı olduğu için de tercih ediliyor. Vatandaşlara göre Radika, Hindi Bahar, Hardalın antioksidan, idrar söktürücü, Turp Otunun canlandırıcı, sinirleri yatıştırıcı, ağrı dindirici etkisi var. Sarmaşık ise kolesterolü ve üreyi düşürüyor.

Isırgan otunun yararları saymakla bitmiyor, bağışıklığı güçlendirip kan dolaşımını hızlandırıyor, kanı temizliyor, akciğeri güçlendirip, yaraları iyileştiriyor. Yoğun anason kokulu Arapsaçının da bronşite, mide sancısına iyi gelen, süt arttırıcı özelliği var.

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