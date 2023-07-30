Garanti 30 milyon, yolcu sayısı 10 milyon

Ankara YHT Garı garantili yolcu sayısının ancak üçte birine ulaşabiliyor. Garanti verilen 30 milyon, yolcu sayısı 10 milyon.

Başak KAYA

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29 Ekim 2016'da hizmete giren Ankara YHT Garı garantiyi tutturamıyor. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ihalenin işletme süresi ile alındığını belirtti ve 19 yıl 7 aylık sürenin 20 yıl 6 aya uzatıldığını söyledi.

YOLCU BAŞINA 1.5 DOLAR

Sarıgül, 2017 -2022 yılları arasında 30 milyon yolcu garantisi verildiğini, gerçekleşen yolcu sayısının ise 10 milyonda kaldığı belirtti. YHT Garını Limak, Kolin ve Cengiz İnşaat ortak girişim grubu işletiyor. Yolcu başına 1.5 dolar+KDV, satılan biletlerin garanti sayısını aşması durumunda ise aşan kısım için, yolcu başına ödenen 1.5 doların üçte biri oranındaki kısmı+KDV tutarın, işletmeci firmaya ödendiğini vurgulayan Sarıgül şöyle dedi: “Bugüne kadar her sene artan yolcu garanti sayılarına rağmen firmaya ödenen tutar arttı.Gerçekleşen yolcu sayıları 2017'de 2 milyon 270 bin 421, 2018'de 2 milyon 507 bin 647, 2019'da 1 milyon 934 bin 834, 2020'de 1 milyon 91 bin 881, 2021'de 849 bin 400, 2022'de 1 milyon 415 bin 23 oldu. Toplam yaklaşık 10 milyon yolcu sayısına ulaşılırken garanti olan 30 milyon yolcu sayısının üçte birini ancak yakaladı.”

Giderek kara deliğe dönüştü

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, işletmeci, firmanın, AVM ticari alanları, otopark, otel ve ofis alanları olmak üzere 50 bin 644 metrekare ticari alanı da olduğuna işaret ederek, “Bunun geliri de işletme süreci boyunca firmanın olacak. Giderek kara deliğe de dönen Ankara YHT Tren Garı'nda bundan sonra kalan süreçte 76 milyon yolcu garantisi verilirken gerçekleşme oranları da giderek azalacak'' dedi.