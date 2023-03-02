Et fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, Türkiye'deki hayvancılığın geldiği son noktayı SÖZCÜ Televizyonu'nda yayınlanan Söz Tarım'da programında anlattı. "Çiftçi hayvanını kesip, parayı kur korumalı mevduata koysa daha iyi. Üretince zarar ediyor" diyen Solakoğlu et fiyatlarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmede bulundu.

Sozcu.com.tr

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Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, SÖZCÜ Televizyonu’nda yayınlanan, Ali Ekber Yıldırım ve Merve Ekinci’nin sunduğu Söz Tarım’da programına katıldı.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hayvancılığa verdiği zararların konuşulduğu programda, et ve süt sektöründeki krizin etkileri de masaya yatırıldı.

Litre başına sürekli zarar eden üreticilerin süt veren ineklerini kesmeye başlamasının yarattığı krizin Türkiye’deki hayvan varlığını her geçen gün azalttığını ve bunun da fiyatları tırmandırdığını söyleyen Solakoğlu, hayvancılığın geldiği son noktayı şöyle özetledi:

“Üreticinin hayvancılık yapması için iktisadi hiçbir nedeni kalmadı. Bir hayvanı kestiğinizde elinize geçen parayı kur korumalı mevduata koyup, oturun daha iyi. Üretince zarar ediyorsunuz.”

HAYVAN VARLIĞI AZALDI, ET FİYATLARI FIRLADI

Süt veren ineklerin kesime gitmesinden dolayı Türkiye’nin hayvan varlığının azaldığını anlatan tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım, TÜİK verilerine göre geçen yıl ülkedeki hayvan varlığının yüzde 5,7 azaldığını, sığır varlığının ise 18 milyondan 17 milyona düştüğünü ifade etti.

Bu sayılardaki azalmanın gerçekte TÜİK verilerinden çok daha yüksek olduğunun altını çizen Solakoğlu ise, bu durumun tüketici fiyatlarını tırmandırmasıyla sonuçlanacağı konusunda uyardıklarını ancak dikkate alınmadığını dile getirdi.

“Hayvan sayısı azaldı, bu iş çok kötüye gidiyor ve süt ineklerinin kesiminin durduğu gün fiyatlar anormal zıplayacak demiştik” diyen Solakoğlu, fiyatların geldiği seviye ile ilgili şunları söyledi:

‘KIYMA FİYATLARI 400 TL’YE ÇIKACAK’

“Kemikli et fiyatları 100-120 liradan 180 liraya kadar çıktı; 200 lirayı da aşıp 300 liraya doğru ilerler.

Kıymanın kilosu zaten 300 liraya dayanmış durumda. Bir sonraki eşikte 320 TL, 350 TL ve 370 TL derken 400 TL’ye çıkmak zorunda kalacak.”

‘HALA ÜRETİMİ TEŞVİK EDECEK BİR POLİTİKA YOK’

Yapılan en büyük hatalardan birinin de, süt üreticisi litre başına zarar etmeye devam ederken süt fiyatlarının daha da aşağıya çekilmesi olduğunu belirten Solakoğlu, “Et fiyatlarının arttığının farkındalar ama bunun altında ‘seçime kadar baskılayabiliriz’ mantığının yattığını düşünüyorum. Bu da gerçekten artık hayvancılık için son nokta anlamına geliyor” dedi.

“Hala üretimi destekleyecek, teşvik edecek bir politika açıklanmadığı gibi fiyatlar ithalatla baskılanmaya çalışılıyor” diyen Solakoğlu, şöyle devam etti:

“Üreticilerle birebir yaptığımız görüşmelerde ‘lanet olsun, bu işi yapmayacağım, köyde otururum daha iyi’ şeklinde serzenişler duyuyoruz.

Birebir konuştuğumuz üreticiler ‘lanet olsun, artık bu işi yapmayacağım’ deyip bırakıyor. ‘Köyde otururum daha iyi’ diyor. Gerçekten de bugün bir hayvanı kestiğinizde elinize geçen parayı kur korumalı mevduata koyun daha iyi. Üretince zarar ediyorsunuz.”

‘HAYVANLAR DEPREMİN İLK GÜNLERİNDE YOK PAHASINA SATILDI’

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hayvancılığa verdiği zararlara da değinen Solakoğlu ayrıca, şu bilgileri verdi:

“Depremin yarattığı yıkım ciddi miktarda hayvanın yaralanmasına ve telef olmasına neden oldu. Üreticiler hayvanlarını bırakıp bir yere kaçamadılar. İlk dönemlerde hayvanını yok pahasına bazı fırsatçı tüccarlara verip kaçan insanlarımız oldu. Et ve Süt Kurumu (ESK) bu duruma hızlı müdahale etti ama… Organize ettiler bu durumu.

Ancak çok sayıda çiftçi var ve bu insanlar hep yalnızlar, kendi kaderleriyle baş başalar.”

Ali Ekber Yıldırım da benzer bir soruna dikkat çekerek, bölgedeki insanların hayvanları için yem verildiğini ancak köylerdeki çiftçilerin dağıtım yapan bir organizasyonun yokluğundan dolayı bu yemlerin kendilerine ulaşmadığı konusunda şikayet ettiklerini anlattı.

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