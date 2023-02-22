Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven düştü

TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Şubat’a ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 azaldı.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, uygulama dönemi her ayın ilk iki haftası olan işyeri eğilim anketlerinin 2023 Şubat ayında yüzde 42’sinin deprem öncesi cevaplandığı belirtildi.

EN ÇOK İNŞAATTA AZALDI

Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu, Şubat 2023’te bir önceki aya göre yüzde 2 azalarak 116,7 değerine geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 3,7 azalarak 112,6 değerine indi.

Perakende ticarette gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi bir önceki aya göre yüzde 7,4 azalarak 121,8 değerine gerilerken; inşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi aylık bazda yüzde 1,9; gelecek 3 ayda çalışan sayısı beklentisi yüzde 5,1 oranında azaldı.

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