İBB evlilik desteği nedir, kimlere verilecek?

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) evlilik hazırlığı yapan çiftleri sevindirecek müjdeyi verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılında İstanbul’da yeni evlenecek çiftlere tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği verilecek.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Videolu paylaşımda bulunarak yaşanan ekonomik krizi vurguladı ve evlilik öncesinde çiftleri bir nebze rahatlatacak açıklamada bulundu.

İBB EVLİLİK DESTEĞİ VERİLECEK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu durumun hepinizi olumsuz etkilediğini çok iyi biliyoruz. Sizlere destek olmak, sizi bir nebze olsun rahatlamak için çalışıyor projeler üretiyoruz. Size güzel bir haber vermek istiyorum:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ‘evlilik desteği projemizi' başlatıyoruz. 2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çiftimize tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz. Bu zor günleri dayanışmayla aşacağız.”