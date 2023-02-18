İçişleri Bakanlığı, depremzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifesini belirledi

İçişleri Bakanlığı, afetzedelerin taşınmasında fahiş fiyatı engellemek için oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucu nakliye firmalarının taşıma ücretlerini belirledi. Nakliye firmaları piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanlığı, felaketin yaşandığı bölgelerden taşınmak isteyen afetzedeler için harekete geçti. Bakanlık oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yaptığı istişareler sonucu valiliklere ‘Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri’ konulu genelge gönderdi. Genelge ile afet bölgelerinden ev taşıma ücretlerinin nasıl hesaplanacağı belirlendi.

Buna göre, 4+1’e kadar ev için evden eve eşya taşıma bedeli piyasa koşullarında; şehir içi (25 kilometre dahil) evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil azami 6 bin TL, il sınırları dahilinde ilçeler arasında evden eve eşya taşıma işi, işçilik bedeli dahil azami 9 bin TL’ye yapılacak.

Şehirlerarası evden eve eşya taşıma işinin 6 bin TL olduğu, bu bedele azami ilave olarak (25 kilometreyi aşan kısmı için) kilometre başına 10 TL, ayrıca bin TL varış noktası asansör bedeli, 2 bin TL varış noktası işçilik bedeli ve bin TL şoför ücreti eklenecek. Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde; 10’uncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli bin TL, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 TL kiralama bedeli alınacak.

Bu kapsamda; yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere, valiliklere 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 9’uncu maddesi uyarınca normal piyasa koşullarına göre fiyat oluşumunun sağlanması için bu belirtilen tarifeler çerçevesinde yerel koşullar da dikkate alınarak fiyatların aşağı veya yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında belirlenerek kamuoyuna duyurulması istendi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

İlginizi Çekebilir Depremde ölen yakınlarını bulamayanlar için kan örneği alma merkezleri kuruldu