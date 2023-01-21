İKİ YÜZLÜK

En büyük banknot 200 TL’nin alım gücü o kadar azaldı ki; vatandaşlar bu parayla pazara bile çıkamaz oldu. Türkiye’ye gelen bir Avrupalı 200 Euro bozdurunca eline geçen 4.070 TL ile aylık erzakını karşılayabiliyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Yüksek enflasyon alım gücünü eritirken, vatandaşın temel gıda ürünlerine erişimi de her geçen gün zorlaşıyor. Tedavüldeki en büyük banknot olan 200 TL ile markete gidildiğinde, et, süt ve bakliyat gibi ürünleri bir arada almak mümkün olmuyor. Türkiye'ye gelen Avrupalılar ise 200 Euro bozdurduğunda birkaç market arabasını doldurabilecek ürün alabiliyor. TL'nin yaşadığı değer kaybı ile ortaya çıkan bu tablo Türkiye'nin geldiği hazin durumu da gözler önüne seriyor.

ÇOK DAHA FAZLA ÜRÜN

Dün itibarıyla 1 Euro, 20.35 TL seviyesine ulaştı. Türk Lirası değer kaybettiçe de yabancılar açısından ülkemiz adeta alışveriş cennetine dönüştü. Bir Avrupalı 200 Euro'yu bozdurduğunda kilogramı 230 TL olan kuşbaşıdan, 17.7 kilogram alabiliyor. Vatandaşlarımız ise zar zor kazandığı 200 TL ile ancak 850 gram et alabiliyor. Aynı şekilde bir Türk vatandaşı 200 TL ile tanesi 6 TL'den 33 adet ekmek zor alıyor. Bir diğer temel gıda ürünü olan yumurtada da durum daha vahim. 30'luk yumurtanın kolisi 65 TL'den satılıyor ve vatandaş 200 lira ile sadece 3 koli yumurta alabiliyor. Avrupalı Türkiye'de 63 koli yumurtayı sepetine koyabiliyor.

Türk Lirası sadece dolar karşısında değer kaybetmedi. Komşularımızın para birimleri Bulgar Levası ve Gürcistan Larisi'nin TL karşısında son yıllarda değer kazanmasıyla, bu iki ülkeden Türkiye'ye sadece alışveriş için onbinlerce kişi gelmeye başladı. Sınır kapılarından araçlarıyla Türkiye'ye günübirlik gelen Bulgarlar ve Gürcüler, bagajlarını her türlü eşya ile doldurup ülkelerine dönüyorlar.

GELİRİN ÇOĞU GIDAYA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022'de gıda enflasyonu yüzde 77.87 oldu. Dar gelirli vatandaşın en büyük harcama kalemi olan gıdada, TÜİK verilerinden çok daha fazla bir enflasyon olduğu ifade ediliyor. Birleşik Kamu-İş Araştırma Merkezi'nin (KAMU-AR) hesapladığı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2022 Aralık ayında 9 bin 59 TL'ye yükseldi.

TL en çok kaybedenler liginde 3'üncü

Son bir yılda yaşanan yüksek enflasyonla birlikte Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, vatandaşın alım gücünün daha fazla erimesine yol açtı. 2022'de dolar karşısında en çok değer kaybeden paralar içinde Türk Lirası üst sıralarda yer aldı. TL, yüzde 34.98 değer kaybıyla dünya liginde üçüncü sırada kendisine yer buldu. En fazla değer kaybeden para birimlerinde yüzde 69.14 ile Arjantin Pesosu zirvede yer alırken, onu yüzde 56.91 ile Mısır Lirası takip etti. Türkiye'den sonra Pakistan Rupisi yüzde 26.89 değer kaybıyla dördüncü olurken, onun ardından yüzde 21.04 ile Bangladeş Takası geldi. 2022 yılında ABD Doları karşısında Kolombiya Pesosu yüzde 20.65, Güney Kore Wonu yüzde 20, Japonya Yeni yüzde 18.41 değer kaybetti.