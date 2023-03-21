İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesince "yeniliğe davet" sloganıyla düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi tamamlandı.

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Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan “Çokluğa ve Birliğe Davet” başlıklı son oturumunun ardından tüm çalışmaların çıktılarının toplandığı sonuç bildirgesi, delegelerin oylarına sunuldu. Oylama sonunda toplam 61 ilke ve 211 karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Kapanış konuşması yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 aylık uzun bir maraton koştuklarını, işçiler, çiftçiler, sanayiciler, tüccarlar ve esnafın, aynı 100 yıl önceki kongrede olduğu gibi defalarca bir araya geldiğini anlattı.

Soyer, 100 yıl önce olağanüstü zor koşullarda, kurulacak devletin iktisat politikalarını belirlemek üzere İzmir’de yapılan kongrede büyük bir umutla iktisat politikalarının belirlendiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bugün de geleceğin Türkiye’sinin inşası için bir araya geldik. Aynı 100 öncesinde olduğu gibi Türkiye’nin her yerinden 180 sivil toplum, vakıf, dernek temsilcileri, 500 üzerinde delege ile bir araya geldi. 200 üzerinde akademisyen 4 ayrı masada işçilerimiz, çiftçilerimiz, sanayicilerimiz, tüccarlarımız ve esnafımızın kararlarını bilimsel disiplinleri çerçevesinde kavramlaştırdı. Yüksek istişare kurulu çalışmaları revize etti. Bugün bütün bu çalışmalardan sonra bu kararları tek tek delegelerin huzurunda, oylarına sunduk.”

Çalışmaların umudu ve memleketin geleceğine dair özgüveni yenilemeye imkan verdiğini dile getiren Soyer, “Aynı atalarımızın yaptığı gibi barış içinde, huzurla, sağlıkla bir arada yaşayacağımız yepyeni bir Türkiye inşa etmek mümkün. Çok önemli kararlar alındı ama en az bunlar kadar önemli olan yöntemimizdir. Gerçek anlamda demokrasi inşa edildi. Herkesin farklı çıkar grupları dedikleri işçiler, çiftçiler, sanayiciler, tüccar ve esnaf ortak bir gelecek tasavvuru kurdu. Bu kararların takipçisi olacağız.” diye konuştu.

KONGRE HAKKINDA

Çalışmaları geçen ağustos ayında başlayan kongre kapsamında çiftçi, işçi ve sanayici-tüccar-esnaf grupları paydaş buluşmaları gerçekleştirildi, uzman toplantılarında 200’den fazla uzman, paydaş buluşmalarında alınan kararlara katkı sundu. Paydaş ve uzman toplantılarında görüşülenler, 3 farklı yüksek istişare kurulu toplantısında değerlendirildi. Ayrıca çalıştay ve forumlar yapıldı.

15 Mart’ta başlayan ana kongrede ise on farklı tematik forum ve çok sayıda sanatsal performans gerçekleştirildi. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti liderleri, bürokratlar yer aldı. Kongrede yeni ekonomi politikası tarif edildi. (AA)